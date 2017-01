LA MIA VENDETTA 2 / L’attrice che interpreta Olivia accende le speranze dei fan della miniserie. Anticipazioni e news (oggi, 5 gennaio 2017)

LA MIA VENDETTA 2, ANTICIPAZIONI E NEWS: PROBABILE SECONDA STAGIONE, ECCO PERCHÉ (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Stasera, giovedì 5 gennaio 2017, andrà in onda l'attesissimo finale di stagione de "La mia vendetta", la miniserie francese che ha letteralmente conquistato il cuore dei fan e degli estimatori delle serie tv. A partire dalle 21.10 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, andrà in scena il finale della prima stagione che promette numerosissimi colpi di scena. L'ultima puntata sarà densissima di suspense ed anche di emozionanti accadimenti che lasceranno i telespettatori davvero con il fiato sospeso. Tra le altre cose, il finale potenzialmente molto aperto, rappresenta una vera e propria possibilità che la serie possa proseguire con una seconda stagione. Analizziamo i vari aspetti e gli indizi che ci portano a pensare che ciò potrebbe realmente accadere. La fiction ha ottenuto discreti ascolti tv e così, il successo del nostro Belpaese ne ha consacrato in grande parte una viva possibilità di vedere ancora le emozionanti avventure di Olivia alle prese con la sua voglia di potersi vendicare per quanto è accaduto alla sua famiglia. L'attrice che interpreta Olivia infatti, ha dato un forte indizio proprio in riferimento al probabile inizio delle riprese della seconda stagione e la sua confermata presenza sul set della miniserie. Durante il corso della messa in onda dell'ultima puntata della prima serie infatti, il finale di stagione denso di colpi di scena darà proprio il via libera ad un nuovo capitolo della storia che potrebbe vedere la luce a breve. Olivia sposerà veramente Etienne? La donna infatti sta progettando di ucciderlo durante la prima notte di nozze e, con moltissima probabilità anche in base alle nuovissime anticipazioni, il finale potrebbe essere del tutto aperto. Del resto, la parola “fine” alla fiction tv non può essere data specie in funzione di una probabilissima seconda stagione che potrà vedere la luce solo durante il corso del prossimo anno: l’attesa verrà ricompensata? Crediamo di sì!

