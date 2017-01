LA MIA VENDETTA / Anticipazioni quarta e ultima puntata 5 gennaio: Olivia farà una scoperta sconvolgente (finale di stagione)

LA MIA VENDETTA, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 5 GENNAIO 2016: OLIVIA SPOSERÀ ETIENNE? - Siamo alle mosse finali per Olivia, la protagonista de La mia vendetta che torna in scena stasera - giovedì 5 gennaio 2017 - su Canale 5, con la quarta e ultima puntata della miniserie di origine francese. La donna, tornata in Costa Azzurra dopo dieci anni per fare giustizia dopo la morte del fratello e della madre, ha fatto di tutto per allontanare e spezzare i legami all’interno della famiglia Chevalier, responsabile dell’omicidio dei suoi famigliari. In ballo c’è ancora il matrimonio con Etienne, che ha chiesto alla giovane donna di sposarlo: Olivia, naturalmente, non ha nessuna intenzione di prenderlo come marito, ma cercherà un modo per volgere a suo favore questa inaspettata proposta. La donna è pronta ad accettare, solamente se Etienne la farà socia in affari al 50 percento. Nel frattempo, Joris - già in cattiva a luce agli occhi del padre dopo quanto successo nell’episodio de La mia vendetta andato in scena ieri - verrà salvato dalla furia assassina di Leoni, ma completamente estromesso dagli affari famigliari.

Nella quarta e ultima puntata de La mia vendetta Olivia riuscirà a liberarsi di Dino, che aveva iniziato ad indagare sul suo conto: la donna dovrà cercare di giocarsi il tutto per tutto per portare a termine il suo piano e far venire a galla tutta la verità sull’omicidio Fortuny. Mentre Marco e Pauline fanno alcune scoperte fondamentali sul conto della protagonista (che li lasceranno senza parole), quest’ultima via a Lartigue un video in sui si vede Grimaud che discute al cellulare proprio dell’omicidio Pierre Fortuny, una clip che conferma il suo stretto coinvolgimento con quanto successo. Ma un altro particolare arriverà a mettere in crisi l’avvocatessa: Joris Chevalier, infatti, potrebbe essere il suo fratellastro. Ogni tassello della vicenda andrà al suo posto al termine de La mia vendetta? Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 in prime time per scoprilo…

LA MIA VENDETTA, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 4 GENNAIO 2016: IL PIANO DI OLIVIA, TUTTI GLI INTOPPI PRIMA DEL GRAN FINALE (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Intrecci, alleanze e intrighi sono alla base de La mia vendetta, la serie tv che vede Olivia Alessandrini intenta a distruggere la famiglia Chevalier, responsabile della morte dei suoi cari. Nella punta di oggi, la protagonista ha continuato a tessere la sua trama supportata dalla presenza costante di Maya, ma per la prima volta ha dovuto fare i conti con una serie di difficoltà. Una fra tutte la sua passione per Alexandre, un amore di gioventù mai dimenticato e tornato a galla all'improvviso per scombinare tutti i suoi piani; ma anche con la scaltrezza di Javier, che sul finale di puntata ha in qualche modo creato un ostacolo ai tanti piani di Olivia: lo scapestrato figlio di Etienne, infatti, si è fatto manipolare dalla protagonista fino ad attirare su di sé tutto lo segno della famiglia, e solo a un passo dalla morte si è reso conto di essere stato soltanto una pedina nelle mani di Olivia. Questo nuovo intoppo ha potato Etienne a risparmiare la vita di suo figlio e a riammetterlo nel suo clan proprio nel finale di puntata, ma questa confessione avrà convinto capofamiglia o la sua stima per l'avvocatessa è rimasta intatta? Intanto, qualcuno ha iniziato a indagare proprio su Olivia, si tratta di Dino, che ha intuito qualcosa sulla sua identità e si è recato a casa di zia Beatrice per cercare di fare luce sulla faccenda. L'uomo, fingendo di essere un assicuratore, ha cercato di conquistare la fiducia della donna, ma di fronte alla sua resistenza ha deciso di intervenire aggredendola. A nulla sono serviti i tentativi di allertare telefonicamente Olivia, impegnata proprio in quel momento nella riunione e nelle vicende legate ai dissidi interni della famiglia. La mia vendetta si concluderà oggi in prima serata con i capitoli conclusivi della serie, nei quali scopriremo che Olivia riuscirà a raggiungere Beatrice per liberarla dalle grinfie di Dino. La protagonista, però, subito dopo tornerà in Costa Azzurra per prendere una decisione molto importante, quella di sposare Etienne e provare, quindi, a rovinare la sua vita dall'interno. Ma Joris continuerà a meditare vendetta e cercherà di ucciderla subito dopo le nozze, quando riuscirà a ferire suo padre in maniera molto grave. Per Olivia, però, ci saranno ancora molte novità: grazie a un test del dna richiesto da Paulina, scoprirà infatti di avere un fratellastro... LA MIA VENDETTA: TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA SECONDA SERIE, CLICCA QUI

LA MIA VENDETTA, ANTICIPAZIONI E DIRETTA TERZA PUNTATA 4 GENNAIO 2016: DENTRO OLIVIA, FUORI JORIS, I TIMORI DI ETIENNE SUI SEGRETI I FAMIGLIA - La penultima puntata de La mia vendetta si apre con un incidente nel quale Roman Chevalier viene coinvolto in maniera molto grave. Olivia, presente sul posto, riesce a evitare il peggio estraendo il suo corpo dalle lamiere e conquistando, ancora una volta, la gratitudine di Etienne, ma Penelope non è convinta della versione dei fatti fornita dalla protagonista e comincia a guardarla con sospetto. Olivia, che si pente subito di aver salvato il figlio del suo rivale, inizia a meditare vendetta contro tutti i fratelli Chevalier, ma decide che la sua prima vittima sarà Joris, che nell'ultimo periodo ha dato prova di essere un persona pericolosa. Rosa, intanto, continua a vivere in un incubo per la morte di suo padre e per questa ragione chiede a Olivia di restare al suo fianco anche dal punto di vista legale, mentre Etienne, dopo il gesto eroico che ha portato al salvataggio di Roman, vuole che Olivia incontri i suoi partner. In questa occasione, però, viene fuori la faccenda della famiglia Fortuny, che viene finita come uno "scheletro nell'armadio". Etienne capisce che Joris può diventare un problema e si convince ad allontanarlo dai suoi affari. OLIVIA E ALEXANDRE, SCOPPIA LA PASSIONE - La mia vendetta mostra ancora la gratitudine di Etienne nei confronti di Olivia, che riceve un mazzo di rose rosse e un bigliettino molto eloquente; poco dopo, però, la donna corre da Alexandre, con il quale scatta subito la passione. Etienne, ignaro di ogni cosa, si reca da suo figlio e gli chiede di tornare a casa per prendere in mano gli affari di famiglia, con la promessa di estromettere Joris e con le prove di non essere il responsabile della morte della sua fidanzata Emma Fortuny. "Credimi, non passa giorno senza che io pensi a loro", dice l'uomo a suo figlio, ma non sa che Olivia, intanto, sta ascoltando la conversazione, convinta che stia mentendo in maniera spudorata. Le parole di Etienne, però, colpiscono profondamente Alex, che chiama Olivia e le rivela di essere pronto a tornare nell'azienda di famiglia per lei. La donna, però, cerca di mettere fine alla loro relazione poiché potrebbe essere un ostacolo alla sua vendetta. Paulina, intanto, scopre che sotto le unghie del tenente Yann Legoff vi è il DNA ritrovato sul corpo di Delatre e indirizza tutti i suoi sospetti su Olivia, a suo dire responsabile di tutte le vicende degli ultimi periodi, e il tutto mentre Roman decide di dire addio agli affari di famiglia. JORIS CONTRO TUTTI, ALEXANDRE TORNA IN FAMIGLIA, MENTRE ROMAN... - Olivia, protagonista de La mia vendetta, riesce a ottenere una proposta di matrimonio da Etienne e a mettere Joris contro suo padre rivelandogli del ritorno di Alexandre negli affari di famiglia. Il ragazzo sente il peso del confronto e accusa suo padre di averlo utilizzato per compiere il lavoro sporco, così come fece con Pierre Fortuny. In un momento di ira, intercettato a Olivia, Joris si autoaccusa per l'incidente della famiglia Fortuny e per il tentato omicidio del tenente Yann Legoff, poi, indignato, si reca da Raphael Leoni e da suo nipote Hugo per chiedere una collaborazione. Joris, indignato per il voltafaccia di suo padre Etienne, continua a fidarsi di Olivia e, ignaro di essere stato abilmente manipolato, le affida dei documenti molto importanti che legano la famiglia Chevalier a Grimaud. Olivia riesce a inviare una copia della documentazione a Pauline, ma poi deve fare i conti con Rose, decisa a togliersi la vita per la morte di suo padre. Solo dopo un discorso molto sentito, la protagonista riesce a scongiurare l'insano gesto della ragazza. Roman, dopo l'incidente che lo ha coinvolto, è riuscito a salvarsi, ma si trova in ospedale in pessime condizioni. QUALCUNO INDAGA SU OLIVIA, SUA FIGLIA È IN PERICOLO? - Nella penultima puntata de La mia vendetta, Joris, in auto con Alexandre, investe Hugo, il nipote di Raphel Leoni. Suo fratello cerca di prestare soccorso alla vittima ma Joris estrae una pistola e mette fine alla sua vita. Sconvolto dalle conseguenze del suo gesto, il ragazzo chiede aiuto a Olivia, che prende al volo l'occasione per creare ulteriore tensione fra i due fratelli. Il suo consiglio, infatti, è quello di far ricadere tutta la colpa su Alexandre, cosa che fa indignare e non poco il nuovo arrivato. Joris, intanto, riesce a recuperare un orologio di suo fratello per fare in modo che la colpa ricada su di lui, Leoni, infatti, è determinato a giustiziare senza pietà il colpevole della morte di suo nipote. Alexandre è in pericolo? Olivia, intanto, riesce a mettersi in contatto con la sua amata bambina, che sente la sua mancanza e vorrebbe rivederla presto. La donna spiega a sua zia che il suo piano è ormai compiuto e per questo motivo farà presto ritorno a casa, ma Beatrice ha una rivelazione da farle: qualcuno continua a seguirla. Un uomo, intanto, bussa alla sua porta, è un assicuratore, si tratta di Elio D'Ambrosio, che chiede notizie di Emma e Olivia Alessandri. D'Ambrosio, in realtà, lavora per Penelope. RIUNIONE PER LA FAMIGLIA CHEVALIER - A La mia vendetta, Etienne scopre che qualcuno, approfittando del fidanzamento di Fiona e Joris, è entrato nel suo studio e ha sottratto dei documenti molto importanti che potrebbero inguaiare tutta la sua famiglia. Una cameriera, intanto, ha visto Olivia entrare nella stanza, ma la protagonista riesce a difendersi con destrezza mettendo in difficoltà la testimone e confondendo i suoi ricordi. L'unico ad essere entrato in quella camera, quindi è Joris, in compagnia di una escort. Leoni incontra Etienne, ha le prove del coinvolgimento di Alexandre nell'omicidio di suo nipote ed è disposto ad andare fino in fondo. Olivia, intanto, si ritrova a difendere Grimoud sulla provenienza di alcuni fondi e sulla sua amicizia con Pierre Fortuny, ma Olivia spiega a Etienne che un documento anonimo inviato alla polizia può ricollegare tutta questa faccenda agli Chevalier. Sul plico, inoltre, sono state rinvenute delle impronte, appartengono a Joris. D'Ambrosio, intanto, continua a cercare tracce di Emma nell'ospedale in cui ha perso la vita, e mentre la famiglia si prepara a partecipare a un'importante riunione, Olivia e Penelope stringono un'alleanza. JORIS SI SALVA, OLIVIA IN PERICOLO! - Nelle fasi finali della penultima puntata dedicata alla fiction La mia vendetta, Olivia continua a cercare senza sosta la verità sulla morte della sua famiglia. La donna, che continua a fare il doppio gioco, scopre che Alexandre, presente nell'auto che ha causato l'incidente, avrebbe voluto fare qualcosa per salvare le vittime, ma è stato trattenuto contro la sua volontà. Forte di questa certezza, la donna si reca da lui e, ancora una volta, si lascia travolgere dalla passione. Il finto assicuratore, intanto, si reca nuovamente da Penelope, vuole scoprire la verità su Olivia Alessandrini e alla fine riesce a entrare con la forza e ad aggredire la povera malcapitata. Olivia, che è impegnata nella riunione di famiglia, decide di non rispondere al telefono, ma qui scopre che Etienne, deluso da suo figlio, è pronto a mettere fine alla sua vita. Gli uomini si allontanano ma a questo punto Joris, a un passo dalla morte, si rende conto di essere stato manipolato da Olivia e supplica suo padre di risparmiarlo. La famiglia Chevalier fa quindi ritorno alla riunione e Joris, soddisfatto del risultato, lancia uno sguardo infuocato a Olivia. La protagonista è nei guai?

LA MIA VENDETTA, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 4 GENNAIO 2017: JORIS FERMERA' OLIVIA? - Ethienne non prenderà affatto bene il gesto di suo figlio Joris nella terza puntata de La mia vendetta in prima serata Canale 5 questa sera. e questo lo spingerà ad allontanarlo completamente dagli affari famiglia. A quanto pare Joris non la prenderà affatto bene, anche perché spesso è stato proprio lui a fare il lavoro sporco per i Chevalier. Joris deciderà infatti di allearsi con Raphael Leone e con il nipote Hugo, in modo da riuscire a scavalcare il potere di suo padre e a contrastarlo: i due, però, rifiuteranno la sua proposta, un gesto che provocherà l’ira del giovane Chevalier, che ucciderà Hugo sotto gli occhi dei un esterrefatto Alexandre. Esterrefatto anche perché il padre, Ethienne, ha deciso di sposare Olivia, non conoscendo la verità sulla sua identità. Nel frattempo, Dino continua ad indagare sulla nostra protagonista: scoprirà la verità sul suo conto?

LA MIA VENDETTA, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 4 GENNAIO 2017: ALEXANDRE O LEGOFF? - C’è grande curiosità attorno alle ultime due puntate de La mia vendetta, la miniserie che Canale 5 ha proposto in prima tv durante la pausa natalizia: oggi, mercoledì 4 gennaio 2017, prenderà il via il terzo e penultimo episodio, e sui social network il pubblico si interroga sul possibile amore di Olivia, la protagonista. Nonostante le anticipazioni rivelino che Ethienne, capofamiglia dei Chevalier, abbia intenzione di chiederla in sposa (difficile che lei accetti, visto il passato che li lega, a insaputa dell’uomo); molti telespettatori continuano a sperare che alla fine lei possa trovare la felicità al fianco del poliziotto Yann Legoff, che l’ha riconosciuta subita e ha deciso di aiutarla a portare a termine la sua vendetta per la morte del fratello e della madre. Bisogna però anche tenere in considerazione che Olivia ha avuto una figlia da Alexandre, e potrebbe decidere di tornare con il suo vecchio amore anche per permettere alla giovane Lou di conoscere suo padre. Come andrà a finire?

LA MIA VENDETTA, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 4 GENNAIO 2017: VIDEO PROMO - L'obiettivo di Olivia, la protagonista della fiction La mia vendetta, sarà cercare di mettere tutti i membri della famiglia Chevalier l'uno contro l'altro. La miniserie di origini francesi torna in scena con il terzo e penultimo appuntamento in programma, che vedrà Joris scagliarsi contro Olivia, alias Emma Fortuny, scatenando l'ira del padre Etienne: il gesto lo spingerà ad allontanare il figlio dalla famiglia, portando la protagonista sempre più vicina al suo obiettivo. "Voglio che si annientino a vicenda" è la frase netta di Olivia, come si può ascoltare la video promo rilasciato da Video Mediaset. Mentre Etienne, lascando di stucco Alexandre, chiederà alla donna di sposarlo, i due figli si troveranno a loro volta l'uno contro l'altro. Joris, deluso dalla decisione del padre, proporrà a Raphael Leoni e a suo nipote Hugo di allearsi con lui per mettergli i bastoni fra le ruote. Il loro rifiuto scatenerà però la sua rabbia e lo spingerà - proprio sotto gli occhi del fratello - ad uccidere Hugo. I due Chevalier inizieranno ad incolparsi a vicenda, creando un nuovo crepaccio attraverso il quale Olivia potrà agire. La protagonista sembra essere sempre più vicina ad ottenere la sua vendetta: arriverà fino in fondo? Clicca qui per vedere il video promo della terza e quarta puntata de La mia vendetta, in onda su Canale 5.

LA MIA VENDETTA, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 4 GENNAIO 2016: OLIVIA VICINA AL MATRIMONIO? - Sembrano esserci in ballo anche i sentimenti, seppur possano essere fasulli, all'interno della miniserie La mia vendetta, che va in onda stasera - mercoledì 4 gennaio 2017 - su Canale 5 con la terza e penultima puntata. Olivia porterà avanti il suo piano, cercando di creare più crepe possibili all'interno della famiglia Chevalier e riuscendo ad allontanare il padre da Joris e non solo: sembra però che Ethienne, il capofamiglia, non arriverà comunque a sospettare nulla di quanto la donna ha in mente. L'uomo, stando a quanto rivelano le anticipazioni, sarà infatti pronto a chiederle di sposarlo: Alexandre rimarrà sconvolto dalla novità, e solo il prime time svelerà al pubblico se la protagonista accetterà o meno di convolare a nozze con il suo acerrimo nemico, responsabile della morte del fratello e della madre. Sono passati dieci anni da quel momento, è il grande cambiamento che Olivia ha affrontato, gli studi che ha scelto di portare a termine e la vita che si è costruito hanno avuto solo un unico scopo: vedere schiacciati i Chevalier, che hanno fatto questo alla sua famiglia, e la sua vendetta finalmente compiuta. Se davvero dirà di sì ad Ethienne, sarà solo un'altra delle sue mosse?

LA MIA VENDETTA, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 4 GENNAIO 2017 - Torna in scena stasera - mercoledì 4 gennaio 2016 - la miniserie di origine francese La mia vendetta, che si concluderà con il gran finale domani, giovedì 5 gennaio 2017, sempre sul piccolo schermo di Canale 5. Due nuovi episodi attendono dunque il pubblico della rete ammiraglia Mediaset: dopo le scoperte fatte la settimana scorsa da Olivia - tutta la famiglia Chevalier le ha praticamente confermato di essere coinvolta nell’omicidio dei Fortuny - la protagonista non si fermerà molto facilmente, e farà di tutto per creare dissidi, litigi, incomprensioni che li portano ad allentarsi ancora di più e ad incolparsi a vicenda. Le anticipazioni rivelano che, in seguito alla morte del giudice Delattre, Rose - la responsabile - tenta di togliersi la vita, ma viene immediatamente bloccata da Olivia, che la salva. La protagonista si ritroverà però nel mirino di Joris Chevalier, pronto a puntarle contro un’arma: l’uomo non ha però considerato l’affetto di suo padre nei confronti della nuova arrivata….

© Riproduzione Riservata.