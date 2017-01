LALLA / La concorrente e il suo parrucchiere, riusciranno a vincere le prime prove? (Masterchef Italia 6, oggi 5 gennaio 2017)

LALLA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6 (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Questa sera, giovedì 5 gennaio 2017 andrà in onda, su Sky Uno HD alle ore 21.15, la terza puntata di Masterchef Italia sesta edizione. Ormai la classe di Masterchef Italia 6, costituita da venti elementi, è formata, agguerrita e con grembiuli al seguito. Assisteremo alle prime gare di cucina ed alla prima eliminazione di questo nuovo anno. I giudici, molto esigenti come tutti gli anni, non consentiranno errori di nessun tipo: chi sbaglia dovrà abbandonare la gara. Ne rimarrà solamente uno, il più bravo, colui al quale verrà attribuito il titolo di Masterchef. In questo articolo, in particolare, dedicheremo l'attenzione ad una concorrente specifica: Lalla.

LALLA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Alves Pedriali, che preferisce farsi chiamare Lalla dato che il suo nome non le piace molto, è un ex maestra d'asilo proveniente da Martorano in Emilia Romagna. Per via della sua grinta da vendere e dei suoi capelli corti e rosso fuoco Cannavacciuolo, ovvero uno degli chef facente parte della giuria di Masterchef Italia 6, l'ha soprannominata la Tina Turner di Romagna. Giovedì scorso abbiamo visto Lalla intenta a tentare di conquistare, riuscendoci poi, uno dei posti più ambiti degli appassionati di cucina in Italia. Lalla era riuscita a superare la prima selezione prevista dal programma, distinguendosi tra ben 150 concorrenti, con un piatto molto particolare ovvero i Malfatti alle ortiche in salsa di rapa rossa e lo steccherino bruno, ovvero un fungo dal deciso profumo aromatico. Proprio lo scorso giovedì sera, una serata importante per Lalla, i 35 concorrenti che aspiravano a far parte della classe di cucina più ambita d'Italia, erano stati divisi in gruppi. Ciascun gruppo era capitanato da uno chef, a Lalla è spettata la direzione di Antonino Canavacciuolo e la preparazione di un fritto. Senza perdere le speranze Lalla si è apprestata a preparare un fritto di pesce il cui risultato è stato molto apprezzato: il fritto di pesce era leggero ma abbastanza gustoso, nutriente e croccante al punto giusto. Il piatto è piaciuto molto allo chef napoletano, il quale ha ufficializzato l'ingresso della concorrente romagnola all'interno dei venti Masterchef d'Italia. Si tratta di un riconoscimento, di prestigio, che rende orgogliosa tutta la Romagna intera.

LALLA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: LA SUA PERFORMANCE E' STATA APPREZZATA (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - A giudicare dal verdetto finale non possiamo che affermare che la passione e il buon lavoro condotto da Lalla, durante la trasmissione, è stato premiato dato che è riuscita nell'intento di entrare a far parte della classe prevista dal programma. Lalla, inoltre, ha ottenuto numerosi consensi non solo dagli chef per la sua bravura, ma anche dal pubblico a casa per via della sua simpatia trascinante e della sua esuberanza d'aspetto. Speriamo che Lalla continui il suo percorso nel migliore dei modi, così come è iniziato.

LALLA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: SARA' LEI LA MIGLIORE? (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Questa sera i concorrenti del programma, ed anche Lalla, dovranno affrontare la loro prima MisteryBox: l'intento è quello di preparare una ricetta avendo a disposizione ingredienti che, sino all'apertura della scatola del mistero, rimangono sconosciuti. Gli ingredienti con i quali Lalla dovrà cimentarsi sono vegetariani. Una volta scaduto il tempo a disposizione i giudici decreteranno il vincitore, scegliendo tra i tre migliori piatti. Quest'ultimo gode di un vantaggio sulla gara successiva, l'Invention Test, che comporta l'improvvisazione sulla preparazione di una ricetta avendo a disposizione un ingrediente determinato. Il peggiore rischia l'eliminazione ed il migliore può scegliere la formazione del proprio gruppo, per la gara che si svolgerà a Matera e che riguarderà la preparazione di specialità lucane ai panettieri del luogo. Auguriamo a Lalla di superare anche questa prova!

