LAPO ELKANN / Triste e solo dopo l'arresto: la prima uscita pubblica ad un mese dallo scandalo di New York (Oggi, 5 gennaio 2017)

LAPO ELKANN, NEWS: PRIMA USCITA PUBBLICA DOPO L’ARRESTO A NEW YORK (ULTIME NOTIZIE OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Lo sguardo perso e la totale solitudine sono i tratti distintivi del ritorno sulle scene di Lapo Elkann, il rampollo di Casa Agnelli salito agli onori della cronaca nelle passate settimane dopo il nuovo scandalo che lo ha visto protagonista. La sua prima uscita pubblica che ha fatto seguito alla notizia del suo finto rapimento, avanzato al fine di estorcere denaro ai parenti mentre si trovava a New York e che gli è costato l’arresto, è stata ovviamente prontamente immortalata dai paparazzi. Nei suoi occhi e sul volto i segni della solitudine e della sofferenza, ben lontana dalla consueta immagine all'insegna del genio e della sregolatezza alla quale ci ha finora abituati. Lampo Elkann è stato paparazzato in occasione di un evento ben lontano dalle uscite mondane, ovvero il funerale dell'amica Franca Sozzani, nome di punta dell'editoria di moda, venuta a mancare all'età di 66 anni. La cerimonia funebre alla quale ha preso parte anche Lapo si è svolta nei giorni scorsi a Portofino e l'occasione si è presentata ghiotta per i paparazzi che lo hanno prontamente immortalato. Le foto sono state pubblicate dal settimanale Diva e Donna e lo immortalano ad un mese dallo scandalo che lo ha travolto e dal quale ne sarebbe uscito questa volta con le ossa rotte. La tristezza che trapela dal suo sguardo, incorniciato da alcune rughe di sofferenza e da un cerotto sulla fronte, come riporta HuffingtonPost.it, racchiuderebbe qualcosa di più rispetto al dolore per la perdita di una persona cara, lasciando trapelare un conflitto interiore ancora molto evidente e difficile da gestire. Dalle immagini pubblicate sul noto settimanale, il rampollo degli Agnelli si intrattiene in una conversazione con Francesco Carrozzini, figlio della giornalista e direttrice di Vogue recentemente scomparsa e con la quale proprio il padre di Lapo ebbe una lunga relazione. Sul piano delle sue vicende giudiziarie, Lapo Elkann sarà chiamato a presentarsi in tribunale il prossimo 25 gennaio, in occasione della prima udienza nel corso della quale dovrà rispondere di falsa denuncia a seguito del finto rapimento messo in scena per ottenere denaro dalla sua famiglia.

© Riproduzione Riservata.