LUCIFER / Anticipazioni puntata del 5 gennaio 2017: il Diavolo scopre la causa della sua mortalità

LUCIFER, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 5 gennaio 2017, Premium Action trasmetterà un nuovo episodio di Lucifer, in prima Tv assoluta. Andrà in onda l'undicesima puntata, dal titolo "San Lucifer". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: un famoso chef, il preferito di Lucifer (Tom Ellis), viene avvelenato per motivi sconosciuti ed il caso viene assegnato a Chloe (Lauren German). Il fatto che la vittima venisse chiamata "Papi" dai suoi dipendenti, in modo affettuoso, ricorda al Diavolo i suoi screzi con il Padre. Poco dopo, la madre di Chloe, l'attrice Penelope Decker (Rebecca De Mornay), irrompe sulla scena del crimine ed invita sia Lucifer che la figlia a cena per quella sera. I sospettati sono tanti, dato che chiunque lavorasse in cucina con Javier potrebbe avergli somministrato del veleno. Lucifer si concentra maggiormente sul figlio Junior (Manny Montana), che non si è mai sentito all'altezza della vittima, mentre Chloe crede che il movente maggiore lo ha chi erediterà il ristorante. Nel frattempo, Maze (Lesley-Ann Brandt) impone la sua presenza a Linda (Rachael Harris) per una seduta, in modo che la aiuti ad integrarsi, ma l'idea di farsi degli amici o abbracciarli non la entusiasma. Malcolm (Kevin Rankin) invece porta con sé Dan (Kevin Alejandro) e gli rivela il suo piano di uccidere Lucifer. Chloe scopre che l'eredità andrà alla vice di Javier, ma poco dopo la donna vomita del sangue addosso a Lucifer e finisce all'ospedale. Più tardi, Dan riferisce a Chloe che una certa Naomi (Alessandra Torresani) ha avuto una brutta lite con la vittima pochi giorni prima e che consuma la stessa eroina usata per il veleno. La ragazza rivela tuttavia che aveva cercato di convincere Javier di dare una seconda possibilità a Junior, nella speranza di ritornare insieme. Chloe ha poi un forte confronto con la madre, che vorrebbe far partecipare la nipote ad un provino. Trixie (Scarlett Estevez) però fugge durante la lite e raggiunge il Lux, sfruttando i dati Uber della madre, ma trova solo Maze. Intanto, Lucifer attende il ritorno di Junior per incastrarlo, ma realizza che il ragazzo è realmente dispiaciuto per la morte del padre. Persuaso della sua innocenza, il Diavolo decide di portarlo a casa di Chloe per cucinare, cercando di convincere la detective. Il tutto si traduce tuttavia in una doppia tensione fra Chloe, la madre e Dan, ma alla fine della serata la detective scopre che Lucifer ha ragione. Realizza anche che la colpevole è proprio la vice di Javier, Anne Martin (Tara Summers), che voleva in realtà colpire il figlio della vittima. Ha messo il veleno nel piatto di carne di Junior, non sapendo che nel frattempo era diventato vegetariano. La donna temeva infatti che si riconciliasse con il padre e le portasse via il ristorante, ma fugge dopo aver dato fuoco al locale. Per riuscire ad uscire, il Diavolo porta in braccio la detective fino all'esterno. Mentre Maze esce con Linda per seguire il suo consiglio, Chloe ritorna a casa e riesce finalmente a chiarire tutto con la madre. Dan invece si presenta all'incontro con Malcolm e gli punta contro una pistola, pronto ad affondare con lui pur di impedirgli di uccidere Lucifer. L'agente tuttavia lo tramortisce ed invia un sms fasullo a Chloe per conto suo, lasciandola. La detective si presenta quindi ubriaca a casa del Diavolo, dove con sorpresa di Lucifer stesso, viene respinta.

LUCIFER, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 5 GENNAIO 2017, EPISODIO 10 "SAN LUCIFER" - Lucifer rimane affacinato da un ex giocatore che ha deciso di impegnarsi nell'aiuto dei senzatetto. Decide così di diventare a sua volta un benefattore, ovviamente rimanendo in linea con la sua natura di Signore degli Inferi. Intanto, Malcolm prosegue con il suo piano di uccidere Lucifer, decidendo di far ricadere la responsabilità su Dan. Una volta affrontato il Diavolo, gli rivela infine di aver stretto un accordo con un Angelo. Lucifer intuisce subito che si tratta del fratello Amenadiel e decide di stringere a sua volta un patto con l'agente corrotto. Gli offrirà un amuleto in grado di salvarlo dall'Inferno se eviterà di farlo finire all'Inferno. Rimane tuttavia da risolvere un dubbio: perchè a volte il Diavolo è mortale ed in altre invece ha ancora i suoi poteri?

