MARCO M./ Caffè e vitello lo hanno fatto approdate nella Masterclass, supererà le prime prove? (Masterchef Italia 6, oggi 5 gennaio 2017)

MARCO M., IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6 (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Questa sera, 5 gennaio 2017, andrà in onda una nuova puntata del talent show di cucina Masterchef Italia 6 dove una classe di aspiranti chef, ormai del tutto al completo, proverà a sfidarsi sulla preparazione delle ricette più variegate e disparate. Qualcuno verrà eliminato e qualcun altro godrà, invece, dei frutti e dei vantaggi dell'aver vinto la competizione. I giudici hanno conservato la loro severità, che li ha sempre contraddistinti, nell'esprimere i giudizi nei confronti delle performance culinarie dei partecipanti. In questo articolo, però, parleremo di un concorrente in particolare: si tratta del bresciano Marco M.

MARCO M., IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: IL FILETTO DI VITELLO (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Marco Moreschi ha 41 anni ed è un imprenditore di Gussago, in provincia di Brescia, anche se a lui piace specificare che viene dalla Franciacorta. Ha sempre coltivato la passione per la cucina ma, nel particolare, questa è fiorita all'incirca sei o sette anni fa, sviluppandosi in un crescere esponenziale. Marco sostiene che vi era un'attitudine abbastanza forte ed, infatti, ha iniziato a cimentarsi all'età di 9 anni. Inoltre anche l'influenza della nonna, grande cuoca, ha dato il suo prezioso contributo. A quell'età, afferma, provava a replicare ed imitare i piatti che gli cucinava la sua baysitter. Per lui la cucina corrisponde all'esprimere la sua personalità. Per lui cucinare vuol dire esprimere se stesso e la propria forma d'arte. Il suo più grande sogno, per il quale sta studiando mettendo tutto l'impegno possibile, è quello di aprire e gestire un ristorante/enoteca. Marco studia, infatti, per ottenere il diploma da sommelier e nel farlo non dimentica mai il suo motto: credi in te stesso e non mollare mai, una vera e propria lezione di vita! Marco crede che in cucina ci voglia fantasia ed il miglior Invention Test lo fai a casa tua, aprendo il frigo e sperimentando un piatto nuovo con quello che vi si trova dentro. Partecipa a Masterchef per realizzarsi facendo qualcosa che davvero apprezza: la cucina!

A Masterchef riesce a passare la prima prova ed ottiene il grembiule con il suo filetto di vitello, panato nel caffè, sfumato con brut della Franciacorta.

MARCO M., IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: Il ''SI'' DEI GIUDICI (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Marco Moreschi è riuscito a conquistare un posto nella classe di cucina più ambita qui in Italia. Lo ha fatto con il suo filetto di vitello, panato nel caffè e sfumato con brut della Franciacorta, che i giudici hanno tanto apprezzato. Il sapore del caffè non fa che allietare il gusto e l'impiattamento si presenta bene: iniziano gli assaggi. Si parte con Joe Bastianich il quale afferma che, solitamente, i piatti con il caffè non sono molto di suo gradimento ma, in quello preparato da Marco, il caffè è ben dosato e pertanto lo promuove. Anche gli altri tre giudici si accodano alla conferma di Joe, esprimendo a Marco tre grandi si. Marco, pertanto, si gode i complimenti e l'ingresso nella scuola. Egli ha, senza ombra di dubbio, meritato il suo posto e gli auguriamo di proseguire in questo modo!

MARCO M., IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA ACCADRA' QUESTA SERA? (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Essere arrivato sino a qui è già, di per se, una grandissima vittoria. Adesso quello che ci si aspetta da Marco è un impegno ancora maggiore, rispetto a quanto fatto sino ad adesso, nelle prossime sfide che si susseguiranno ovvero la Mistery Box e L'invention Test. La prima sfida prevede una gara di cucina con ingredienti che rimangono segreti sino all'ultimo, la seconda è una gara d'improvvisazione. Il peggiore è a rischio eliminazione, il migliore potrà scegliere i componenti della propria squadra, con cui gareggiare nella prova in esterna. Questa si svolgerà a Matera: i concorrenti dovranno preparare specialità lucane ai panettieri del posto. Un grosso in bocca al lupo a Marco Moreschi, per il suo percorso a Masterchef Italia 6!

