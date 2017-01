MASTERCHEF ITALIA 6 / Ed.2017, terza puntata: diretta, concorrenti, prove ed eliminati. Chi sarà il primo a lasciare il talent? (oggi, 5 gennaio)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 TERZA PUNTATA: DIRETTA, CHI SARANNO GLI ELIMINATI? COMINCIANO LE PROVE (OGGI, 5 GENNAIO) - Si comincia, nelle cucine di MasterChef Italia: la sesta edizione del cooking talent show ha preso il via già da tre settimane ma solamente stasera - giovedì 5 gennaio 2017 - dopo la fase di selezioni, il pubblico di Sky Uno potrà finalmente gustarsi i 20 concorrenti ufficiali alle prese con le prove del programma. A giudicarli, attenti ad ogni dettaglio, piccolo errore e pregio, ci saranno ancora una volta, il mitico quartetto composto da Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo. Si partirà, come di consueto, dalla prima Mystery Box della nuova stagione: una scatola chiusa che può contenere di tutto, da ingredienti improbabili a sorprese dell’ultimo minuto, che necessitano di essere amalgamate al piatto. Dopo la Mystery Box, sarà invece il turno dell’Invention Test, dove il tema della creazione è prestabilito. Le ultime due sfide che gli aspiranti chef dovranno affrontare saranno invece la Prova in Esterna, che gli consentirà di viaggiare in giro per l’Italia e incontrare personalità e talenti del mondo della cucina, e il Pressure Test, pronto a decretare - in un tempo ridottissimo - il secondo eliminato della serata di MasterChef, dopo il peggiore registrato durante l’Invention Test.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 TERZA PUNTATA: I 20 CONCORRENTI IN GARA (OGGI, 5 GENNAIO) - Sono 20 in totale i concorrenti di MasterChef Italia 6 che sono pronti tra i banconi per dare ufficialmente il via alla nuova edizione: alcuni sono stati presentati con accuratezza durante le prime due puntate di selezioni. Basti pensare, per esempio, alla bresciana Vittoria Polloni, o anche al giovanissimi Valerio Braschi, originario della Romagna, che ha saputo stupire i quattro giudici con la sua passione e la sua tenacia. In gara c’è anche Lalla (Alves Pedriali), concorrente piena di determinazione che - nonostante i commenti ricevuti per la sua strana capigliatura - è riuscita a conquistare il Sì della giuria. Andando avanti, tra i banconi di MasterChef Italia 6 il pubblico ritroverà il milanese Marco Vandoni, che è stato bonariamente preso in giro per le sue disfatte come le donne, e Roberto Perugini, apprezzato in cucina e un po’ meno per la scelta del parrucchiere. Per concludere, pronti a darsi battaglia tra ingrediente e ricette, ci saranno anche Marco Moreschi, Loredana Martori, Maria Zaccagni, Daniele Cui, Michele Ghedini, Margherita Russo, Giulia Brandi, Alain Stratta, Cristina Nicolini, Gabriele Gatti, Gloria Enrico, Mariangela Gigante, Antonella Orsino, Barbara D’Aniello e Michele Pirozzi. Tra di loro, si nasconde il vincitore della sesta edizione del talent show: chi sarà il nuovo MasterChef?

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 TERZA PUNTATA: PROVE DI OGGI, PRIMA ESTERNA A MATERA (OGGI, 5 GENNAIO) - La prima Mystery Box di MasterChef Italia 6 sarà completamente vegetariana: se al termine dell’Invention Test si conoscerà il nome del primo eliminato dell’edizione, subito dopo arriverà il momento della primissima sfida in esterna. I concorrenti del cooking talent show viaggeranno fino a Matera (Basilicata) e dovranno vedersela con il pane: il pane realizzato a Matera è una vera e propria eccellenza in cucina, ha una tipica forma a cornetto e una crosta davvero alta, almeno 3 millimetri. Per cucinarlo si usano solamente semole di grandi duro coltivate sul territorio, e la ricetta sarà proprio uno dei primi ostacoli che i concorrenti di MasterChef troveranno sul percorso. Gli aspiranti chef dovranno sottoporre la loro creazione a cento panettieri della zona: la prova è stata realizzata in collaborazione con Lucana Film Commission, Comune di Matera e dipartimento dell’Agricoltura della Regione Basilicata. “Saranno il grano e il pane di Matera e alcuni prodotti di qualità del nostro agroalimentare, il 5 gennaio prossimo alle 21.15 su Sky Uno, insieme alla spettacolare scenografia naturale della nostra città di Matera e della Basilicata intera, rappresentata nei suoi territori dai cento giudici panettieri e fornai provenienti da tutta la regione, ad essere i protagonisti della puntata in esterna della sesta edizione della seguitissima trasmissione televisiva MasterChef Italia, prodotta da Endemol Shine Italy…” ha fatto sapere anche l’assessore regionale all’agricoltura Luca Braia tramite il suo ufficio stampa.

br/>© Riproduzione Riservata.