NON HAI SCELTA, IL CORAGGIO DI UNA MADRE/ Oggi, giovedì 5 gennaio 2017, non va in onda: ecco perché

NON HAI SCELTA - IL CORAGGIO DI UNA MADRE, OGGI NON VA IN ONDA (giovedì 5 gennaio 2017) - Stasera, giovedì 5 gennaio 2017, non andrà in scena un nuovo appuntamento con la miniserie Non hai scelta - Il coraggio di una madre, che per tre settimane ha tenuto compagnia al pubblico del piccolo schermo di Rete 4. Il prodotto televisivo, che ha visto protagonista l’attrice Alexandra Lamy nei panni di Alice, si è infatti concluso la settimana scorsa, con il terzo e ultimo episodio previsto in scaletta sulla rete Mediaset. Il finale ha portato a casa uno share pari al 4.8% con 1 milione e 114mila telespettatori, quando il debutto dello scorso 15 dicembre aveva registrato il 4.7% con 1 milione e 99mila spettatori al seguito. Al posto di Non hai scelta - Il coraggio di una madre, più tardi, in prima serata Rete 4 proporrà al pubblico il film “From Paris With Love”, con Jonathan Rhys Meyers nei panni di James Reece e John Travolta in quelli di Charlie Wax. Una pellicola d’azione rilasciata in Francia nel 2010.

