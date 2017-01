Oroscopo Paolo Fox 2017 / Previsioni di oggi 5 gennaio 2017 a LatteMiele: Vergine, Pesci, Toro, Leone, Scorpione, Sagittario e gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 5 GENNAIO 2017 A LATTE E MIELE: TUTTI I SEGNI - Come ogni giorno torna anche oggi, 5 gennaio 2017, l'oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele. Non sarà una giornata facile per il Toro che dovrà placare i suoi bollenti spiriti, cercando sempre di essere calmo ed evitando le ansie che arrivano dal lavoro e dalle questioni economiche. Per il Cancro invece gennaio che potrebbe offrire delle opportunità, ma queste andranno colte con attenzione e con il giusto peso. Secondo l'oroscopo 2017 di Paolo Fox il Sagittario deve assolutamente mantenere la calma ed evitare di avere problemi in questi giorni che si possono definire comunque difficili. Bisognerà fare attenzione a non avere problemi soprattutto legati alla salute che di recente ha portato qualche acciacco di troppo. Continua invece l'inizio complicato per i Pesci che però avranno bisogno di aspettare ed evitare di fare errori, visto che comunque la seconda parte di quest'anno sarà straordinaria..

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, SEGNO PER SENGNO: Andiamo intanto però a vedere quelle che sono le previsioni di Paolo Fox segno per segno: Ariete: i primi giorni dell'anno vi regalano una buona energia che però andrebbe centellinata. L'ariete si sente protagonista quando può aiutare gli altri ed è per questo che spesso si ritrova quasi schiavo delle loro necessità e fa di tutto per risolvere i problemi di chi gli sta vicino, ma questo comporta dei problemi di stress. Quest'anno, ma soprattutto oggi e domani, niente corse! Fate qualcosa per voi stessi. Toro: prendetevi tutta la settimana per placare i vostri bollenti spiriti. Siete ansiosi per il lavoro ed il denaro, rilassatevi ed aspettate il week end: avrete una bella luna a favore e riuscirete a riflettere e riprendervi. Gemelli: luna positiva che però non aiuta a risolvere i grandi problemi. L'umore è forte ma non vi aiuta a risolvere le questioni pratiche ed economiche e i rapporti con i familiari. Occhio alle sfide con una persona cancro o con un altro Gemelli! Cancro: Gennaio è un mese forte che potrebbe regalarti delle grande occasioni, se qualcuno tenta di innervosirti fai spallucce e vai avanti, verranno periodi a tuo favore. Leone: giornata calma ma interessante. Farvi notare è un punto d'arrivo e siete sempre impegnati a fare qualcosa per gli altri. Le storie che nascono adesso hanno tutte le carte in regola per decollare e tra febbraio e maggio potrebbero arrivare grandi soddisfazioni. Dicembre è stato un mese pesante, ti riprenderai. Vergine: la seconda metà della settimana andrà meglio, il quadro generale è confuso. Dovrete capire da che parte stare, cosa voler fare. Le vergini tendono a tenersi aperte più strade ma questo comporta uno stress enorme. L'amore ne risente. Bilancia: giornate sottotono quelle di oggi e domani. 48h di blocco in vista di un weekend tranquillo. Il cielo è importante ma dovrete buttarvi in nuove scelte, è difficile per voi ma per una volta lanciatevi e non preoccupatevi dei rimpianti...i primi mesi dell'anno dedicateli a svolte di ogni genere! Scorpione: le situazioni che vi hanno dato fastidio si risolveranno. Siete stati forti negli ultimi mesi, molti di voi hanno affrontato problemi di salute e adesso dovete riprendervi. Ritrovate il coraggio di amare approfittando del week end con la luna a favore. Sagittario: mantenere la calma in queste giornate è difficile. Le storie d'amore che resisteranno a questo periodo saranno soltanto quelle "vere". Non preoccupatevi, quello che in questo periodo può sembrare critico porterà a grandi novità entro poco. Capricorno: avevamo già annunciato un calo fisico e siete abituati a fare tutto da soli, non accettate l'aiuto degli altri per svolgere le cose pratiche. Il vostro motto è "chi fa da sé fa per tre", ma avete bisogno d'amore. Acquario: giornate utili per chi può muoversi e viaggiare, dovreste essere più interessanti del solito ma occhio al week end, da oggi in poi dovreste curare un po' di più la forma fisica. Pesci: le stelle vi proteggono, il 2017 sarà faticoso all'inizio ma eccezionale alla fine. Non buttate all'aria i progetti che potrebbero rivelarsi vantaggiosi tra qualche mese. Avete ampia scelta in amore, osservate e decidete con cura...in questo periodo anche le crisi di coppia potrebbero essere salutari, sfruttatele per riflettere!

© Riproduzione Riservata.