PIAZZAPULITA CRACK/ Anticipazioni puntata 5 gennaio 2017: Capitale infetta, video promo. Il focus su Roma

PIAZZAPULITA CRACK, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 GENNAIO 2017: CAPITALE INFETTA - “Sprechi, furti, inciviltà: per salvare l’Italia, prima dobbiamo salvare Roma”: con queste parole Corrado Formigli - conduttore di La7 - annuncia la puntata di Piazzapulita Crack che prenderà il via stasera, giovedì 5 gennaio 2017, sul piccolo schermo del canale. In attesa che la trasmissione torni in scena con gli appuntamenti usuali, il focus in prime time si sposterà sulla situazione della nostra Capitale, che è finita nel mirino proprio negli ultimi giorni, insieme anche al suo sindaco Virginia Raggi. Sulla pagina Facebook ufficiale di Piazzapulita è stato condiviso il video promo che anticipa alcuni dei servizi e dei reportage che verranno trasmessi più tardi: si partirà dalla Vela di Calatrava, simbolo delle ‘incompiute’ di Roma, per passare poi alle parole di chi ammette di vivere nel terrore e alle urla di un uomo che in maniera poco educata sembra allontanare le telecamere del programma. “Piazzapulita Crack: Capitale infetta” è il titolo che è stato dato al nuovo appuntamento, che prenderà il via a partire dalle 21.10 su La7. Clicca qui per vedere il video promo direttamente dall’account social ufficiale della trasmissione.

