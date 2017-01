Purché finisca bene/ Oggi, giovedì 5 gennaio 2017, non va in onda: ecco perché

PURCHÈ FINISCA BENE, OGGI NON VA IN ONDA (giovedì 5 gennaio 2017) - Il piccolo schermo di Rai 1 non manderà in onda stasera - giovedì 5 gennaio 2016 - un nuovo appuntamento con Purché finisca bene 2, il secondo ciclo di film per la tv che ha visto protagonisti diversi (e molto amati) volti del piccolo schermo, come quello di Serena Autieri, Neri Marcorè, Sergio Rubini e Giuseppe Zeno. L’appuntamento andato in scena la settimana scorsa - dal titolo “Il mio vicino del piano di sopra” - era infatti l’ultimo in programma: la pellicola ha portato a casa uno share del 17.3% con più di 4 milioni di telespettatori al seguito. Ottimi anche i risultati dei primi due appuntamenti, che hanno toccato rispettivamente il 15.7% e il 17% di share, sempre sfondando la soglia dei 3 milioni di spettatori. Al suo posto, più tardi, in prime time, andrà invece in scena il film fantastico “Biancaneve”, con Julia Roberts nei panni della perfida regina e la giovane Lily Collins in quelli di Biancaneve.

PURCHÈ FINISCA BENE, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA - Vediamo come si è concluso il ciclo di Purché finisca bene 2, con l’appuntamento dal titolo “Il mio vicino del piano di sopra”. Sergio Rubini veste i panni di Bruno Gargiulo, un uomo di quarantacinque anni fermo, chiuso in se stesso, poco empatico e che vive nel passato. Considerato da tutti un genio del design, ora si ritrova senza lavoro e con un assistente che fa di tutto per farlo rientrare in carreggiata ma con scarsi risultati. Barbara Bobulova invece interpreta Claudia Pessini, una manager trentacinquenne di successo che non si ferma davanti a nulla, mette al primo posto il lavoro ed ha un giovane ed aitante fidanzato, Mattia. Claudia, dopo aver acquistato un attico e super attico in pieno centro a Torino, si scontra con la dura realtà, ovvero che la mansarda è abitata da Bruno che non ci pensa proprio a lasciare il suo appartamento anche perché non saprebbe proprio dove andare. Bruno ha una figlia adolescente Gea (Giorgia Boni), molto spigliata ed intelligente che decide di mettere a al corrente suo padre della decisione di Susanna (Simona Nasi), la sua ex compagna, di voler sposare Riccardo Minardi (Luigi Di Fiore), un vecchio amico di Bruno. Quest'ultimo si precipita nel suo studio dentistico per affrontarlo ma le sue intenzioni vengono smorzate da Riccardo che cerca di farlo ragionare. Intanto Claudia, dopo una seduta di psicoanalisi, si rende conto che la strategia adottata finora con il suo vicino non sta dando i risultati sperati, decide così di mettere da parte l'orgoglio e lo invita a pranzo fuori. In quest'occasione Bruno incontra la sua ex ed il suo futuro marito e nel disperato tentativo di farla ingelosire si inventa che Claudia è la sua nuova fidanzata. Chiede così alla sua vicina di fingere di essere la sua fidanzata. Claudia in un primo momento non accetta ma poi ci ripensa e i due fanno un patto: fingerà al prezzo dello sgombero della mansarda, e intanto la manager senza scrupoli redige un regolare contratto. Durante la festa in campagna Claudia scopre che il suo toy boy le sta mentendo e che se la sta spassando in lussuosi hotel toscani mentre finge di essere impegnato a lavoro. Presa da un momento di sconforto Claudia si ubriaca e si sente male, e sotto lo stato di ebbrezza bacia con passione il suo nemico ma non appena riprende il controllo ricomincia a dargli del lei. Claudia torna dalla psichiatra e le confessa di dubitare del suo fidanzato, ignorando che è proprio lei la donna con la quale la sta tradendo. Monica la invita ad anticipare il matrimonio e intanto avvisa Mattia, il quale si dimostra sempre più innamorato di Claudia. Nel frattempo, Bruno, dopo l'ennesima foto scattata, trova l'ispirazione per partecipare alla gara e realizza i bozzetti. Intanto Geo è entrata in possesso del contratto stipulato da Claudia e decide di strapparlo ma Mattia ha già presentato una notifica di sfratto contro il volere di Claudia, per cacciare Bruno dalla mansarda. Bruno è così costretto ad andare via e accompagnato dal suo assistente si presenta al colloquio con l'azienda che ha scelto proprio i suoi bozzetti, qui si rende conto che il manager che lo ha scelto è proprio Claudia. Bruno non accetta che il lavoro venga utilizzato da un'azienda che vuole licenziare i lavoratori ma per un cavillo contrattuale i suoi disegni verranno usati comunque. Grazie a Gea i due capiscono finalmente di amarsi e che lo hanno fatto dal primo giorno, costruiscono una vita insieme, hanno una bambina e litigano sul metodo educativo da utilizzare, ma non riescono a fare a meno l'uno dell'altra anche se sono molto diversi.

