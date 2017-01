QUEI BRAVI RAGAZZI/ Su Rete 4 il film diretto da Martin Scorsese con Robert De Niro

QUEI BRAVI RAGAZZI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 5 GENNAIO 2017: IL CAST - Andrà in onda su Rete 4 alle ore 23.30 del 5 gennaio 2017, Quei bravi ragazzi ("Goodfellas"), un film gangster del 1990 diretto dal regista Martin Scorsese. La pellicola è tratta dal romanzo "Il delitto paga bene" dello scrittore Nicholas Pileggi ed è ispirato alla storia vera del pentito Henry Hill. Nel cast, Robert De Niro, Ray Liotta e Joe Pesci.

QUEI BRAVI RAGAZZI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 5 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata nel 1955 e vede come protagonista l'adolescente Henry Hill (Ray Liotta), di origini irlandesi ed italiane, che vive nella zona malfatta di Brooklyn, il quartiere Brownsville. Il ragazzo, grazie alle sue origini, viene protetto dal boss locale Paul Cicero, che invita Henry ad entrare a fare parte della sua banda. Henry cresce nell'ambiente criminale di New York e conosce il famigerato Jimmy Conway (Robert De Niro), con il quale stringe un rapporto di amicizia. In seguito, i due verranno affiancati da un altro astro nascente della scena criminale newyorchese, il gangster Tommy De Vito (Joe Pesci). Henry cresce in compagnia dei suoi amici d'infanzia, che vengono chiamati "Bravi Ragazzi" e vive una vita criminale composta da omicidi, vacanze e villeggiature di lusso, e serate nei locali più esclusivi della città in compagnia di donne bellissime. Pochi anni più tardi Henry e i suoi due amici hanno l'occasione di organizzare il colpo del secolo: una rapina all'aeroporto JFK di New York, dove riescono a rubare l'esorbitante cifra di 420.000 Dollari. Nello stesso periodo, inoltre, Henry si innamora di Karen, ragazza timida e di buona famiglia che poi diventerà sua moglie e madre dei suoi figli. Al contempo, Henry instaura una relazione extraconiugale con Janice Rossi, alla quale comprerà una casa che frequenterà solo nei weekend. Tuttavia, la polizia riuscirà a rintracciare alcuni pezzi grossi della famiglia Lucchese, che finiranno in carcere ed Henry sarà costretto a guadagnarsi da vivere e a mantenere la sua famiglia facendo lavoretti da poco, come spaccio di droga e rapine, sebbene i pezzi grossi della famiglia non siano d'accordo. Tuttavia, le cose non andranno come previsto e per Henry, Jimmy e Tommy le cose si metteranno male.

QUEI BRAVI RAGAZZI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 5 GENNAIO 2017: CURIOSITÀ - Gli autori del film sono il regista Scorsese e lo stesso Nicholas Pileggi, autore del romanzo originale. Il film, nell'anno della sua uscita ricevette ben 6 nomination ai Premi Oscar, e vinse nella categoria "Miglior Attore Non Protagonista" per il ruolo di Tommy De Vito, interpretato da Joe Pesci. "Quei bravi ragazzi" è considerato uno tra i più bei film di Scorsese, oltre che una delle pietre miliari del cinema gangster americano. Inoltre, nel 1998, l'istituto cinematografico statunitense "American Film Institute" ha inserito la pellicola al 94° posto dei migliori film americani di tutti i tempi.

