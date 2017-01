ROBERTO / Dalla cottura al vapore alla prima Mistery Box, come se la caverà? (Masterchef italia 6, 5 gennaio 2017)

ROBERTO, DA FORLì CON IL SOGNO DI APRIRE L’OSTERIA DELL’OSPEDALE, COME È ANDATO NELLA SCORSA PUNTATA (oggi, 5 gennaio 2017): Roberto è uno dei venti concorrenti in gara a Masterchef Italia 6 stasera, 5 gennaio 2017, su Sky Uno, scelto dai quattro giudici: Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich.

Nato a Forlì nel 1979, nella cui provincia vive tutt'ora, Roberto è sposato e ha due figlie. Di giorno fa l'operaio ma, quando ha del tempo libero, adora dedicarsi alla cucina, sfruttando le proprie mani non soltanto per creare mobili ma anche prelibatezze per sé e la sua famiglia. Ammette d'aver iniziato un po' per caso, avendo voglia di stupire gli altri con ciò che avrebbe appreso tra i fornelli. Inizialmente lo faceva soltanto per se stesso, per poi affidarsi alle lezioni private di sua madre e sua suocera che, portatrici di una storia familiare culinaria, gli hanno proposto i segreti della tradizione romagnola. E' proprio la tradizione ciò che attira maggiormente Roberto, che ogni tanto si lascia andare alla sperimentazione. Durante le selezioni, il suo animo semplice ha colpito i giudici, dapprima tratti in inganno dal suo look da duro, in particolare Roberto ha commosso Bastianich, all’assaggio dei piatti Roberto è stato colpito dall’emozione, dal momento che degli chef di altissimo livello come Cracco, Barbieri e Cannavaccioulo hanno apprezzato notevolmente il suo piatto, vedendo i suoi occhi lucidi, Bastianich si è emozionato soprattutto perché Roberto gli ha semplicemente detto di essere motlo contento che il suo piatto fosse piaciuto. Anche lui sogna un giorno di lasciare il proprio lavoro, così da aprire un ristorante e cimentarsi in questo incredibile universo, delizioso se si è a tavola ma decisamente competitivo in cucina. Ha addirittura un nome già pronto, ovvero l'Osteria dell'ospedale, suddiviso in sale, ognuna delle quali addetta a un differente tipo di cottura. Il cliente sarà poi libero di sceglierne una, così come gli ingredienti, cucinando in prima persona, sotto la sua supervisione costante. Una cucina condivisa insomma e un’idea che è stata apprezzata dai giudici. Roberto non intende sprecare questa chance, avendo tentato la via di Masterchef per realizzare il proprio sogno. La gavetta alle spalle c'è e, come lui stesso ha ammesso, intende dimostrare alle sue figlie che nella vita possono fare di tutto. Ha 37 anni Roberto e un aspetto alquanto giovanile. Capelli rasati ai lati e cresta pronunciata. Non mancheranno di certo le battute in studio su di lui da parte dei giudici, che adorano pungolare i concorrenti di continuo. Descrive sua moglie come tradizionalista ma, al suo fianco, ha imparato ad accostarsi anche ad altri tipi di prodotti culinari. Sono quattro anni ormai che cucina con passione e ardore, cimentandosi anche con la sua secondogenita, Viola, che ogni giorno gli chiede la pasta al pesto, che preparano insieme. E' decisamente attratto dalle nuove tecnologie, come ad esempio la cucina a basse temperature. Per questa ragione si è procurato qualche attrezzo per sperimentare. La maggior parte delle volte le cose gli riescono, come ammette, anche se, una volta riuscito un test, poi abbandona quel tipo di piatto, così da scoprirne un altro.

ROBERTO, DOPO LA COTTURA AL VAPORE DELLE SELEZIONI COME ANDRÀ QUESTA SERA A MASTERCHEF ITALIA? (oggi, 5 gennaio 2017) Questa sera a Masterchef vedremo i concorrenti impegnati con delle prove difficilissime, anche Roberto dovrà dimostrare di avere capacità, raffinatezza ma anche il sangue freddo di preparare degli ottimi piatti, nel poco tempo concesso e sotto gli occhi implacabili dei quattro giudici. La sua determinazione e l’abilità che ha dimostrato saranno abbastanza per superare le prove della mistery box, prima e dell’invention test? E come se la caverà il forlivese in squadra con gli altri concorrenti nella prova in esterna? Saprà collaborare e portare così la propria brigata alla vittoria ed evitare così il temuto pressure test?

