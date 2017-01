ROBOT OVERLORDS/ Su Rai 4 il film con Ben Kingsley e Gillian Anderson

ROBOT OVERLORDS, IL FILM IN ONDA SU RAI 4: IL CAST (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Questa sera su Rai 4 in prima serata va in onda Robot Overlords, film di fantascienza del 2014. La regia del film è di Jon Wright, protagonista principale di questa pellicola è l'interprete Gillian Anderson, divenuta famosa a livello internazionale grazie al ruolo di Dana Scully nel telefilm X-Files. Sul grande schermo, l'attrice ha lavorato in X-Files - Il film, L'ultimo re di Scozia e Star System - Se non ci sei non esisti. Accanto a lei recita il britannico Ben Kingsley, che nel 1983 ha conquistato il Premio Oscar come miglior attore protagonista grazie alla sua interpretazione in Gandhi. Tra i suoi film più apprezzati, vanno ricordati I signori della truffa, Schindler's List e Hugo Cabret. Presente anche il giovane australiano Callan McAuliffe, amato dal pubblico soprattutto per Flipped e Sono il Numero. Il cast è completato da Geraldine James, Milo Parker, Steven MacKintosh, Craig Garner e Tamer Hassan.

ROBOT OVERLORDS, IL FILM IN ONDA SU RAI 4: LA TRAMA (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Robot Overlords si basa sulle vicende del giovane Sean Flynn. Quest'ultimo è un adolescente che ha l'unico obiettivo di trovare suo padre, scomparso in una battaglia cruenta che vede come protagonisti gli esseri umani e i robot. In quest’epoca, infatti, la terra è stata invasa da una razza potente di robot, che costringe gli essere umani a vivere confinati nelle proprie case. Grazie a dei trasmettitori elettrici, i robot riescono a controllare gli spostamenti degli umani e, avvisati immediatamente se tentano di uscire di casa, li uccidono se non obbediscono al comando di restare in casa. Una banda di ragazzini, tuttavia, capitanata da Sean, è in grado di aggirare i trasmettitori e girare indisturbati per la città, Sean, inoltre è in grado di controllare e comunicare i robot. Consci della responsabilità che queste abilità gli danno, Sean e la sua banda cerca di salvare la razza umana, grazie anche all’aiuto di Smythe, durante la ribellione, Sean entra in contatto con una comunità ribelle, nascosta in una miniera, dove ritrova il padre. Inseguito dai robot, che gli offrono un’amnistia, Sean riesce a controllare il centro di comando dei robot, ordinandogli di interrompere subito l’invasione della terra.

