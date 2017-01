SANREMO 2017 / News, Miriam Leone prepara le valigie per l’Ariston (Oggi, 5 gennaio 2017)

SANREMO 2017, NEWS: MIRIAM LEONE PREPARA LE VALIGIE PER L’ARISTON? – Mercoledì 11 gennaio, Carlo Conti terrà la prima conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2017 durante la quale il conduttore annuncerà i nomi delle vallette che lo affiancheranno sul palco del teatro Ariston. Secondo quanto riporta Novella 2000, una delle vallette di Sanremo 2017 sarà sicuramente la bellissima Miriam Leone. Stando a quello che si legge sul noto sito del settimanale di gossip, un noto stilista sarebbe al lavoro da mesi per preparare un look da popstar all’ex Miss Italia. Nella valigia sanremese di Miriam Leone dovrebbero esserci ben sei abiti da sera confezionati per l’occasione solo per lei. Carlo Conti continua a mantenere il più stretto riserbo sui nomi delle vallette ma quello di Miriam Leone sembra essere il nome in pole. Intorno all’ex Miss Italia c’è molta curiosità. Tornata single dopo la lunga storia d’amore con il cantante Boosta dei Subsonica, chi accompagnerà Miriam Leone nell’avventura sanremese? Il gossip è pronto a scatenarsi. Per quanto riguarda gli altri nomi spicca quello di un'altra Miss Italia ovvero Giusy Buscemi.

© Riproduzione Riservata.