SHAMELESS 7 / Anticipazioni del 5 gennaio 2017: Frank si risveglia dal coma. Sbarca in Italia la nuova stagione con i Gallagher

SHAMELESS 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 5 GENNAIO 2017: LA SERIE - Sbarca in Italia nella prima serata di Premium Stories di oggi, giovedì 5 gennaio 2017, il drama comedy culto Shameless 7, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il primo episodio, intitolato "Nostalgia". La famiglia Gallagher è pronta a ritornare sul piccolo schermo, in attesa di rivelare che cos'è successo in seguito al finale precedente. Abbiamo assisitito infatti al matrimonio annullato di Fiona, alias dell'attrice Emmy Rossum ed alla conseguenza caduta in acqua di Frank, interpretato dall'attore William H. Macy. La nuova stagione inizierà proprio da qui. Il patriarca dei Gallagher è riuscito a sopravvivere? Ovviamente sì, perché anche se Frank è sempre al centro se non la causa di tanti guai, può anche contare su una buona dose di fortuna che sembra non abbandonarlo mai. Lo show intanto sembra ritornare alle sue origini proprio in questo settimo capitolo e non solo per le riflessioni verso cui verremo spinti, ma anche per quel black humor tanto caro ai telespettatori e che hanno reso il programma un degno competitor della serie originale inglese. Vedremo quindi tutti i Gallagher alle prese con dipendenze di diverso tipo, fra alcol, droga, sesso ed altro ancora. Uno degli elementi che hanno portato il forrmat a tanto successo e che ultimamente era stato eclissato dal lato comedy della trama. Intanto giunge già la notizia del rinnovo per l'ottava stagione, annunciata dall'emittent madre Showtime e che molto probabilmente andrà in onda la prossima primavera. Un grande cambiamento avverrà inoltre in Debbie, interpretata dalla giovane Emma Kenney, e sempre più impegnata sul suo nuovo ruolo di mamma. Mentre fino ad ora la più giovane delle figlie Gallagher si è mantenuta lontana dalla linea criminale della famiglia, optando per il bene del figlio prima di ogni cosa, adesso sceglierà di scendere a compromessi con se stessa. Altro discorso invece per Fiona, che dovrà combattere contro la nuova relazione fallita, mentre novità amorose per Ian, ovvero Cameron Monaghan. Nella nuova trama che inizierà questa sera lo vedremo infatti unire il suo futuro con un altro ragazzo, con cui formerà una delle coppie più shippate dai telespettatori.

SHAMELESS 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 5 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "NOSTALGIA" - Frank si sveglia subito dopo il coma, ancora nel letto d'ospedale, dopo essere stato ripescato dal lago Michigan. Fiona intanto continua il suo lavoro al locale come manager, ma incontra qualche difficoltà a causa della partenza improvvisa di Sean. Intanto, Kev, V e Svetlana proseguono con il loro menage a trois senza troppi imbarazzi e freni, unendo necessità e virtù di tutti. Lip invece scopre che A.A. lo ha tradito ed anche Debbie deve combattere per riuscire a portare a casa qualcosa per il figlio. Che siano soldi o cibo non ha importanza, la ragazza è davvero ai ferri corti. Inizia quindi a rubare diversi oggetti ed infine finisce per dover chiamare una tata durante la notte che possa staree con il figlio. Ian inizia a nutrire invece dei sospetti su Caleb e la sua onestà, mentre Carl decide che è arrivato il momento per compiere un ulteriore passo da adulto: farsi circoncidere. Più tardi, Ian si avvale dell'aiuto di Lip per capire cosa succede a Caleb, sorprendendolo in compagnia di una donna al di fuori della stazione locale dei treni.

