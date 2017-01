SPOT FESTIVAL SANREMO 2017 / Video, la clip promozionale con i feti che cantano ''Non ho l'età'' sconvolge il web (oggi, 5 gennaio 2017)

SPOT FESTIVAL SANREMO 2017, VIDEO: LA CLIP PROMOZIONALE CON I FETI CHE CANTANO ''NON HO L'ETÀ''. LA POLEMICA DEL WEB (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Ci siamo il Festival di Sanremo 2017 è davvero alle porte, manca infatti poco più di un mese da quello che vedremo su Rai Uno con alla conduzione Carlo Conti. Arrivano intanto le prime polemiche legate allo spot promozionale che è stato pubblicato oggi sulla pagina ufficiale della kermesse della musica italiana. Non è piaciuta l'idea dei feti che cantano ''Non ho l'età'' di Gigliola Cinquetti con i commenti già al video che sono alcuni ironici e altri un po' pesanti, andiamo a leggerne alcuni: "Io mi vorrei solo immaginare chi si è svegliato è una mattina ha detto di avere l'idea di fare computerizzata questa scelta dei feti che cantano la canzone della Cinquetti, copiando inoltre Teardrop dei Massive Attack del 1998. Voglio sapere chi è il genio del marketing che si trova dietro a tutto questo", "Massive Attack vi prego perdonateli non sanno quello che fanno", "Quando ho visto lo spot per la prima volta ho pensato che si trattasse della pubblicità del ministero per il fertility day", clicca qui per leggere tutti i commenti.

