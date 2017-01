STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: La Mia Vendetta, Emma Marrone - Adesso Tour e From Paris with love (giovedì, 5 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 5 GENNAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, giovedì 5 gennaio 2017, il palinsesto offerto dall'azienda televisiva Mediaset prevede spettacoli di intrattenimento musicale, commedia con il film In Nome del Popolo Italiano che andrà in onda su Iris, film di genere drammatico in onda su Canale 5 e d'azione, senza perdere il gusto del thriller. Molto successo riscuoterà la mini fiction di Canale 5 che ha esordito la settimana precedente dalla trama ricca di suspense e colpi di scena. Altrettanto interessante sarà il concerto di Emma Marrone che ha visto la cantante in giro per l'Italia con il suo Adesso Tour. Ma dopo questa breve introduzione, passiamo al gettaglio della programmazione Mediaset.

La prima serata di Canale 5 si apre con la fiction francese La mia vendetta. La seconda puntata della serie tv va in onda per raccontare la storia della giovane Emma Fortuny, la quale fa ritorno nella sua città dopo 10 anni di assenza in cui tutti la credevano morta ed ha pianificato al meglio la sua vendetta per la perdita della sua famiglia. A seguire verrà trasmessa la commedia C'è chi dice no, nel cui cast sono impegnati gli attori Luca Argentero, Paolo Ruffini, Marco Bocci e Myriam Catania. Essi interpretano il ruolo di ex compagni di scuola che rincontrandosi ad una cena si raccontano le loro difficoltà a causa del lavoro precario. Su Italia Uno, ampio spazio alla musica con il concerto live di Emma Marrone prima di mandare in onda il film drammatico Ballare per un sogno, il quale racconta la storia di una giovane ragazza che fa di tutto per inseguire il suo sogno, mentre suo fratello le mette i bastoni fra le ruote. Si tinge di azione la serata su Rete-quattro dove sarà trasmesso il film From Paris with Love. La pellicola diretta da Pierre Morel, con la partecipazione di John Travolta. In seconda serata va in onda la proiezione del film diretto da Martin Scorsese, Quei Bravi Ragazzi. Nel cast sono presenti Robert De Niro, Ray Liotta, Lorraine Bracco ed, il premio Oscar come miglior interprete non protagonista, Joe Pesci. La serata di La5 lascia spazio alla commedia con la serie tv Izombie, della quale saranno trasmessi il nono ed il decimo episodio, Il Cervello del Patriota e Mister Pazzoide. Il canale Mediaset Extra ripropone un one man show condotto da Checco Zalone, con la partecipazione di ospiti e cantati vari. Uno show di intrattenimento intitolato Resto Umile-World show. Per il ciclo Un secolo con Dino, Iris trasmetterà un film degli anni '70 della regia di Dino Risi, In nome del popolo italiano. Una commedia in cui hanno partecipato attori come Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Yvonne Furneaux ed Ely Galleani. Su Italia 2 misteriosi indagini svolte su persone scomparse è la trama del thriller vietato ai minori di 14 anni intitolato, Il Quarto tipo. Su Top Crime ci saranno 2 episodi Mani Pulite e Soli Contro Tutti della serie tv americana Allegiance. Infine su Boing, il canale dedicato interamente ai cartoon e alle serie tv per bambini e ragazzi, ecco Lo Straordinario Mondo di Gumball, unerie tv in stile cartone animato che racconta le vicende vissute da un gatto blu.