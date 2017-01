STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Biancaneve, Big Hero 6 e La Grande Storia - La Chiesa in uscita (giovedì, 5 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 5 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 5 gennaio 2017, il palinsesto Rai si caratterizza come di consueto per la presenza di generi molto disparati tra loro, in grado di soddisfare anche gli spettatori più esigenti. La parte del leone la fanno sicuramente i film, nel corso della serata sarà possibile accedere alla messa in onda di molte pellicole di grande interesse. Grande spazio viene dato ai più piccini, come si conviene alle serate delle festività, "Big Hero 6", "Cars - Motori ruggenti" e "Biancaneve" sono tutte produzioni adatte a spettatori dalla giovane età. Con ogni probabilità, sarà proprio il film interpretato da Julia Roberts e da Lily Collins ad essere l'appuntamento più seguito di tutta la programmazione Rai. Ovviamente, come consigliabile per la televisione di Stato, largo spazio viene dato all'approfondimento giornalistico e alla cultura, per esempio, torna su Rai Tre "La Grande Storia", trasmissione che vuole raccontare con filmati d'epoca e con testimonianze storiografiche le tappe salienti della storia dell'umanità. Gli appassionati potranno gioire della trasmissione di "Dentro La Musica. James Conlon e L'Osn", documentario che vuole omaggiare l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Dopo questa breve introduzione su quello che troveremo sui canali Rai passiamo al dettaglio della programmazione.

Su Rai Uno alle ore 21:25, grandi e piccini potranno accedere alla messa in onda di "Biancaneve", film del 2012 diretto da Tarsem Singh ed interpretato da Lily Collins e da una strepitosa Julia Roberts in una delle sue migliori interpretazioni. Come si evince dal titolo, si tratta della trasposizione cinematografica della popolare fiaba dei Fratelli Grimm, in cui si racconta di come una graziosa principessa sia costretta a cercare di salvarsi delle angherie di una strega cattiva intenzionata a rubarle il suo regno e la sua bellezza. A seguire, alle ore 23:20 approda sui teleschermi "Fan Caraoke", programma di intrattenimento in cui un simpatico autista ospita nella sua macchina protagonisti del panorama musicale italiano, facendo raccontare loro aspetti inediti della loro vita passata tra una canzone e l'altra. Per quanto riguarda Rai Due, alle ore 21:20 sarà possibile seguire "Big Hero 6", film d'animazione realizzato dalla Walt Disney Animation Studios che ha vinto l'Oscar nel 2015 per il miglior film d'animazione. A seguire, alle ore 23:05 verrà dato ancora spazio ai cartoni animati, torna la simpatia di Saetta McQueen, irresistibile protagonista di "Cars - Motori ruggenti", fortunato cartone Pixar dedicato al mondo dei motori. Su Rai Tre, invece, alle ore 21:15 torna "La Grande Storia", programma a sfondo culturale che desidera ripercorrere gli eventi dei secoli passati per cercare di fornire ai telespettatori una rilettura completa ed esaustiva. A seguire, viene dato spazio all'approfondimento giornalistico alle 23:20 la redazione del TG3 torna a curare "TG3 Linea notte", trasmissione che si ripropone di ripercorrere i principali avvenimenti dell'agenda politica e sociale del nostro paese. Su Rai 4, invece, alle ore 21:05 sarà la volta di "Robot Overlords", film d'azione realizzato nel 2014, in questa pellicola, interpretata da Callan McAuliffe, da Ben Kingsley e da Gillian Anderson, si racconta di come il pianeta Terra sia stato invaso da una moltitudine di robot assetati di potere che desiderano sottomettere il genere umano. Rai 5, invece, come di consueto dedica largo spazio alla cultura, in questo caso il pensiero è andato agli appassionati di musica che alle 21:15 potranno accedere al documentario "Dentro La Musica. James Conlon e L'Osn", straordinario concerto offerto dalla popolare Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Su Rai Movie, invece, alle ore 21:20 torna il grande cinema grazie alla messa in onda di "The Wedding Party - Un matrimonio con sorpresa", commedia realizzata nel 2012 ed interpretata da Kirsten Dunst e da Isla Fisher, essa racconta di come una damigella d'onore dal carattere impossibile, segretamente gelosa della felicità della futura sposa, faccia di tutto per organizzare un addio al nubilato che, senza ombra di dubbio, sarà indimenticabile. Infine, su Rai Premium alle ore 21:20 andrà in onda "Amore tra i Fiordi - Una madre dal passato", film sentimentale tedesco che racconta di come una donna abbia sviluppato una terribile amnesia dopo un brutto incidente automobilistico. Purtroppo per lei, neanche in questo modo riuscirà a sfuggire al suo passato.