STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Americans, Elementary e Mad Men (giovedì, 5 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 5 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 5 gennaio 2017, la piattaforma satellitare delle reti Sky, ha la peculiarità di essere composta in massima parte da serie televisive e da film. Gli appassionati di questi generi narrativi potranno godere di diversi titoli davvero appassionati, in grado di accontentare spettatori con interessi molto diversi. Per quanto riguarda la settima arte, se amate il cinema d'autore potrete accedere alla visione di "Carol", struggente dramma interpretato da Cate Blanchett, se invece, preferite divertirvi grazie a leggere e suggestive commedie potrete seguire "Benvenuti al Sud" con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Anche i più piccini saranno accontentati grazie alle avventure del dolcissimo e coraggioso topino in "Stuart Little 2". Venendo a parlare di serie tv, chi ama telefilm carichi di tensione e di suspense troverà "The Americans" e "Elementary", ottime produzioni ad alto tasso di adrenalina. Chi apprezza, invece, opere dotate di maggiore spessore narrativo e drammatico potrà dirsi soddisfatto grazie alla presenza di "Mad Men", una delle più belle serie televisive degli ultimi anni. Con ogni probabilità, però, il programma televisivo più seguito della serata sarà un talent show, la sesta stagione di "Masterchef", divertente competizione dedicata a cuochi in erba, è infatti approdata su tutti i teleschermi per determinare chi sarà il sesto miglior cuoco amatoriale d'Italia. Ma ecco dopo questa sintesi, la programmazione della serata nel dettaglio.

Su Fox alle ore 21:00 andrà in onda "La talpa", sesto episodio della quarta stagione di "The Americans" si tratta di una serie televisiva statunitense che racconta le vicissitudini di una coppia di spie sovietiche che fingono in modo magistrale di essere una normale famiglia statunitense. Alle ore 21:50, invece, l'appuntamento è con "Tyrant", family drama che parla del rampollo di un dittatore arabo che è costretto a tornare in patria dopo aver vissuto per vent'anni negli Stati Uniti. Su Fox Crime, invece, alle ore 21:05 tutti gli spettatori potranno seguire le avventure di un moderno Sherlock Holmes alle prese con complicati casi di cronaca nera nella New York dei giorni nostri. Su Sky Atlantic alle ore 20:15 sarà la volta di due episodi della terza stagione di "Mad Men", bellissimo telefilm che racconta le vite e le personalità di un gruppo di pubblicitari nella New York degli anni Cinquanta. Largo al cinema su Fox Life alle ore 21:00 andrà in onda "Girl in Progress", delicata commedia interpretata da Eva Mendes e da Russell Peters che ci mostra il critico passaggio da infanzia ad adolescenza di una simpatica ragazzina. Su Sky Uno alle ore 20:15 tornano i giudici più temuti d'Italia, Joe Bastianich, Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo tornano a giudicare aspiranti cuochi in una competizione che ormai è entrata nella storia della televisione. Su Sky Cinema 1 alle 21:15 torna il grande cinema d'autore con "Carol", film drammatico del 2015 diretto da Todd Haynes, nella New York del 1952 una giovane fotografa si lascia ammaliare da una donna dal grande fascino e dall'anima tormentata. Alle ore 21:15 su Sky Cinema Hits sarà possibile accedere alla messa in onda di "Benvenuti al Sud", commedia italiana in cui il direttore di un ufficio postale lombardo viene trasferito nel Cilento, scontrandosi con alcune differenze culturali ma lasciandosi ammaliare dalla bellezza del luogo e dal calore della gente. I più piccini, alle ore 21:00 potranno seguire su Sky Cinema Family "Stuart Little 2", film dedicato all'infanzia che racconta le avventure di un simpatico topolino. Su Sky Cinema Passion, invece, sarà la volta di "Padri e figlie", film diretto da Gabriele Muccino ed interpretato da Russell Crowe e da Amanda Seyfried. Infine, alle ore 21:00 su Sky Cinema Max sarà la volta di un grande classico, Daniel Day Lewis torna ad interpretare il bellissimo "L'ultimo dei Mohicani", film del 1992 di Michael Mann tratto dal romanzo d'avventura di James Fenimore Cooper.