SAMANTA TOGNI E CHRISTIAN PANUCCI FIDANZATI, LA STAR DI BALLANDO CON LE STELLE CON L'EX CALCIATORE: NUOVO AMORE DOPO BETTARINI (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Samanta Togni e Christian Panucci non si nascondo più: la nuova coppia è uscita allo scoperto. La ballerina di Ballando con le Stelle si è, dunque, fidanzata con l'ex calciatore e ora allenatore. Insieme da qualche mese, i due innamorati si sono mostrati sorridenti sui social network mentre il gossip solleva indiscrezioni e retroscena sulla loro relazione. Pare, infatti, che Samanta Togni e Christian Panucci si siano conosciuti la scorsa estate e che la ballerina avrebbe chiuso una storia importante con un personal trainer Daniele Mai per lo sportivo. Inoltre, l'ex difensore avrebbe regalato una vacanza a Miami alla bella Samanta, a cui - secondo Gossip.it, avrebbe poi donato un prezioso anello. La coppia, dunque, sembra fare sul serio, nonostante la storia d'amore sia cominciata da poco. Non si tratta comunque della prima storia con un ex calciatore per la Togni, che ha avuto una relazione con Stefano Bettarini, conosciuto proprio nel programma di Milly Carlucci.

SAMANTA TOGNI E CHRISTIAN PANUCCI FIDANZATI, LA STAR DI BALLANDO CON LE STELLE CON L'EX CALCIATORE: NUOVO AMORE DOPO BETTARINI (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Nessuno strascico polemico dopo la fine della storia tra Samanta Togni e Daniele Mai. Il personal trainer, ex compagno della ballerina di Ballando con le Stelle, le ha augurato il meglio dopo aver appreso della storia con Christian Panucci. Come riportato dal settimanale Oggi, l'uomo si è detto felice per Samanta, a cui augura ogni fortuna. «È una persona meravigliosa, una donna che ho amato profondamente e a cui voglio ancora molto bene. Nella vita può capitare che le storie, anche le più belle, possano finire. Samanta ha scelto di percorrere la sua vita senza di me e questo va rispettato» ha dichiarato Daniele Mai all'ex fidanzata, madre di un ragazzino di 14 anni, nato dal matrimonio con Mirko Trappetti. Christian Panucci ha, invece, alle spalle un matrimonio con una donna spagnola da cui ha avuto Juan, oggi adolescente. Ma in passato è stato legato anche all'ex meteorina Rosaria Cannavò.

