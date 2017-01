Sarah Jessica Parker / Sex and the City 3, la diva fa i capricci e lo script finisce in un cassetto? (oggi, 5 gennaio 2017)

SARAH JESSICA PARKER, SEX AND THE CITY 3, FILM A RISCHIO PER I CAPRICCI DELLA STAR? - Non è la prima volta che i capricci di una diva mettono a rischio un film e anche per Sex and The City 3 e Sarah Jessica Parker le cose potrebbero mettersi male. Da oltroceano continuano ad arrivare voci contrastanti sul futuro delle tre dive di Sex and The City e sulla possibilità che ci sia un nuovo film dedicato a loro e alle storie che da sempre hanno affascinato il pubblico del piccolo schermo e non solo. Sul finire del 1990 e gli inizi del 2000 (anno in cui sbarcò in Italia), Carrie Bradshaw e Sex ad The City hanno fatto tendenza e storia. All'epoca in cui non esistevano ancora i social la bella Carrie e le sue amiche erano "già avanti" e proprio per questo dalla serie tv sono nati anche due film e si parla di un terzo capitolo. Proprio nelle scorse settimane si è parlato del progetto come cosa fatta tanto da parlare di riprese in estate proprio a New York. Resta il fatto che al momento nessuno ha confermato ufficialmente le cose e le attrici principali, a partire da Sarah Jessica parker, non hanno ancora firmato alcun contratto. E allora cosa c'è di vero?

SARAH JESSICA PARKER, SEX AND THE CITY 3, FILM A RISCHIO PER I CAPRICCI DELLA STAR? - Le voci su un terzo capitolo di Sex and The City 3 continuano a rincorrersi senza nessuna conferma ufficiale e nella tarda serata di ieri a provare a fare chiarezza sul progetto ci ha pensato Gossipcop.com. Il sito ha parlato della certezza che il film si farà o, almeno, fino a quando Sarah Jessica Parker non ha iniziato a fare i capricci. Sembra che la protagonista della serie, colei che per anni ha vestito i panni di Carrie, non sia molto d'accordo sullo script del film che mostra lei e le sue amiche in una versione "matura" che non l'ha molto entusiasmata tanto da dire no al progetto. Lo script, se fosse mai estito, è davvero finito in fondo ad un cassetto o nelle mani degli sceneggiatori per alcune modifiche che convincano la diva sui suoi passi? Il mistero si infittisce e le cose per i fan si fanno sempre più complicate. Non ci rimane che dormire sonni tranquilli in attesa di una vera e propria conferma ufficiale.

© Riproduzione Riservata.