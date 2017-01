Stefano De Martino / Buoni rapporti con Belen Rodriguez solo per Santiago? (oggi, 5 gennaio 2017)

STEFANO DE MARTINO, BUONI RAPPORTI CON BELEN SOLO PER SANTIAGO? (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Stefano De Martino ha recentemente incontrato la sua ex moglie, Belen Rodriguez, e ha passato alcuni momenti in sua compagnia, portando a fare una passeggiata il piccolo Santiago, evidentemente molto felice del fatto che i suoi due genitori stessero insieme a lui in coppia. I due sembrano essersi molto riavvicinati negli ultimi tempi e sembrano più in intimità rispetto all'inizio, quando si erano appena separati: c'è chi dice che Stefano si sia avvicinato a Belen solo per il bene di Santiago, chi dice che ne sia ancora innamorato. Non sappiamo quale sia la verità, anche perché i due ex coniugi tengono molto nascosta la loro vita sentimentale e non è dato sapere se si stiano riavvicinando e in che modo. Belen ha sempre detto che sarebbe tornata con Stefano solo per il bene di Santiago, ma forse prova ancora qualcosa per l'ex marito dato che spesso non vuole vedere le foto della loro storia passata per evitare di soffrire.

STEFANO DE MARTINO, QUALI SONO I SUOI VERI SENTIMENTI? (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Non si capiscono quali siano i veri sentimenti di Stefano De Martino per Belen Rodriguez: il ballerino solo poco tempo fa ha detto di essere ancora innamorato di lei, ma poi dopo non ha più proferito parola riguardo ai suoi sentimenti. Che abbia detto quelle frasi con leggerezza? Probabilmente no, anche se negli ultimi tempi si vociferava che si stesse vedendo con la modella romana Diletta Puecher: relazione mai confermata da nessuno dei due e che non si sa se sia mai realmente iniziata. Dopo le dichiarazioni di Stefano De Martino su Belen Rodriguez però, è impossibile non notare come tra i due ci sia stato sul serio un riavvicinamento, cosa che porterebbe a pensare che effettivamente il ballerino stia davvero cercando di riconquistare l'ex moglie. In questo modo lui, Belen e Santiago starebbero di nuovo insieme, rendendo felice non solo il bambino, ma anche tutti i fan della coppia, che non vedono l'ora di vederli insieme.

