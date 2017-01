Striscia la notizia/ Anticipazioni, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti: cosa tratteranno nella puntata di oggi, 5 gennaio 2017?

STRISCIA LA NOTIZIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA, OGGI 5 GENNAIO 2017 - Torna questa sera, giovedì 5 gennaio 2017, il tg satirico Striscia la notizia, su Canale 5 alla medesima ora, ossia 20.45 circa in compagnia di Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. Prima di scoprire i nuovi servizi, vediamo il riassunto della puntata di ieri.

Riassunto ultima puntata. Si parte con l'imitatore Sergio Friscia che nei panni di Beppe Grillo va in giro per Roma fermando i politici e la gente comune. Segue poi il servizio di Moreno Morello che espone come un furgone rubato continua a prendere multe ma non viene fermato il ladro che lo ha rubato. L'inviato riesce a risolvere il caso e ciò fa terminare il servizio. Iacchetti poi dà il via a Vittorio Brumotti che da Rimini evidenzia come la questura non sia mai andata in funzione. L'inviato parla con il questore che va a spiegare la questione. Greggio poi a servizio finito annuncia Eugenio il genio che si trova a Napoli nella basilica di San Giovanni maggiore. Esso espone il restauro di un quadro in tale luogo per dei lavori fatti in precedenza, si continua poi con il servizio di Edoardo Stoppa che parla dello zoo di Cavriglia, in provincia di Arezzo. Molti animali sono poco curati e la buona notizia è che sono stati trasferiti altrove e trattati come giusto che sia, tranne per un orso che non ce l'ha fatta.

Non manca nel programma il video che è stato scovato su internet dove un suv esce da un lago, successivamente Luca Galtieri parla di lavori approssimativi a Reggio Calabria. Le immagini mostrano i danni che l'alluvione ha causato e ciò che andrebbe fatto per evitarne ulteriori in futuro, le interviste vengono fatte alla gente del posto. E' la volta di Stefania Petix che parla di una struttura occupata dalle persone nella città di Palermo, così l'inviata va a parlare direttamente con gli abitanti che ci vivono. Essi spiegano la difficile situazione che c'è all'interno della struttura, essendo in difficoltà economiche non pagano nessuna utenza, il servizio termina qui e si torna in studio.

L'inviato successivo è Riccardo Trombetta, esso si trova nelle cave di Salone, nella città di Roma, dove tale luogo viene utilizzato come una discarica a cielo aperto. Iacchetti poi dà voce a Gimmy Ghione che da Fiumicino mostra l'olio esausto che spesso e volentieri finisce in mare. L'inviato si trova poi a parlare con un pescatore che ammette di essere tra quelli che lo lascia sulla banchina. Entra poi in studio Lucino, il cagnolino del programma, Greggio poi annuncia Valerio Staffelli che parla della cattiva beneficienza, dove alcune persone lo fanno per tornaconti personali. Tocca poi alla rubrica Fatti e rifatti e vengono mostrati i cambiamenti estetici della cantante Madonna nel corso degli anni.

