THE AMERICANS 4/ Anticipazioni puntata del 5 gennaio 2017: Martha verrà uccisa?

THE AMERICANS 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 5 gennaio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Americans 4, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "La talpa". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la scorsa settimana: Philip (Matthew Rhys) fa finalmente ritorno a casa di Martha (Alison Wright), che è visibilmente arrabbiata ed impaurita. Gli rivela alla fine che Gaad (Richard Thomas) si è accorto che i numeri della fotocopiatrice non tornano e che Aderholt (Brandon J. Dirden) l'ha invitata a cena, forse perché sospetta di lei. Confessa anche di aver avuto un attacco di panico e di aver dovuto prendere un ansiolitico per tranquillizzarsi. Philip le dà quindi il numero del Centro tramite cui contattarlo a qualsiasi ora, con la promessa che gli restituirà il foglietto l'indomani. Intanto, Paige (Holly Taylor) sveglia la madre in piena notte e le riferisce che Stan (Noah Emmerich) le ha fatto numerose domande sull'assenza del genitore, oltre che sul viaggio saltato. Di contro, Elizabeth (Keri Russell) capisce che le novità sono state eccessive per la figlia e crede che una pausa sarebbe l'ideale. Il giorno seguente, Oleg (Costa Ronin) scope dal padre che Nina (Annet Mahendru) è stata giustiziata, affermando di aver fatto il possibile per aiutarla. Oleg tuttavia non gli crede, ma il padre gli impone di ritornare in America, deluso dal suo comportamento e di vedere vanificati tutti i suoi sforzi, oltre che la morte del fratello. Nel frattempo, Aderholt riferisce a Stan che Martha ha un comportamento strano forse per la sua relazione con l'uomo sposato di cui gli ha parlato a cena. Più tardi, Elizabeth e Philip incontrano il Pastore Tim (Kelly AuCoin) e la moglie a cena con un prete di El Salvador con cui riferiscono di collaborare per una missione umanitaria. Spingono poi la figlia a riconciliarsi con il Pastore, convinti che sia l'unico modo per preservare il loro segreto. Intanto, Oleg si presenta alla Rezidentura, dove riferisce ad Arkady (Lev Gorn) che cos'è successo a Nina. Philip e Martha sono costretti invece ad agire con più discrezione, mentre Aderholt continua a sorvegliare il suo appartamento. Hans (Peter Mark Kendall) fa lo stesso controllo, ma non è sicuro di aver visto qualcuno inseguire la donna. I Jennings riferiscono quindi tutto a Gabriel (Frank Langella), mentre Oleg incontra Stan e gli rivela che cos'è accaduto a Nina. Dopo una telefonata del marito a Martha, Elizabeth inizia a nutrire dei dubbi sulla relazione che Philip ha con la donna. Non lascia però spazio al rancore e dopo aver verificato che Paige si è riavvicinata al Pastore, si concede una notte di passione con il marito. Nel frattempo, mentre Martha attende preoccupata in casa propria, Stan si unisce ad Aderholt per sorvegliare la donna, attendendo un suo passo falso.

THE AMERICANS 4 ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 GENNAIO 2017, EPISODIO 6 "LA TALPA" - La sopravvivenza di Martha inizia a correre dei rischi sempre più grandi. La possibilità che la talpa possa essere scoperta sembra ormai essere dietro l'angolo e per questo i Jennings chiederanno nuovamente l'aiuto del Centro. Gabriel suggerirà di spostare la donna in una delle case sicure a loro disposizione, ma Martha teme che anche il Centro voglia ucciderla. L'FBI intanto fa passi da gigante, soprattutto per l'intuito di Stan, che gli suggerisce che qualcosa non quadra. Dopo aver ottenuto delle prove, che cosa farà l'agente speciale Beeman? Diversa invece la situazione fra Elizabeth e Philip, alle prese con la possibilità che Martha sia molto di più che una semplice pedina. Philip la ama davvero? Il rischio che possano fare del male a Martha non farà dormire infatti sonni tranquilli alla spia, che a quel punto deciderà di rimediare pur di salvarle la vita. Dall'altra dovrà però fare i conti con i sospetti sempre più forti della moglie, che a quel punto gli chiederà ancora una volta se prova qualcosa per Martha.

