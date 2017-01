THE LIBRARIANS / Anticipazioni puntata del 5 gennaio 2017: quale maledizione colpirà la Biblioteca?

THE LIBRARIANS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 5 gennaio 2017, Paramount Channel trasmetterà due nuovi episodi di The Librarians, in prima Tv assoluta. Saranno il quinto e il sesto, dal titolo "... e la legge del tre" e "... e il Cuore Oscuro". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: i Bibliotecari raggiungono una piccola città dello Stato di Washington, dove incappano in un'impronta gigante rilevata su un'auto. Jenkins crede che si tratti di Troll, ma lascia che il gruppo operi da solo. Eve (Rebecca Romijn) e Jones (John Harlan Kim) iniziano a cercare degli indizi nei paraggi e si ritrovano di fronte ad uno strano cumulo di rocce. Il Guardiano crede che si tratti del Troll camuffato. Intanto, Stone (Christian Kane) e Cassandra (Lindy Booth) si dedicano alle loro ricerche, ma senza che fra i due ci sia fiducia, dato il tradimento precedente della donna. Incontrano lungo la strada il Sindaco, che stranamente si sta aggirando nudo. Scoprono inoltre da una guardia cittadina che le stranezze sono numerose, fra tutti i residenti. Riunito il gruppo, i Bibliotecari vengono attirati da numerose urla agghiaccianti, causate dall'arrivo di un grosso lupo. Stone lo uccide con un unico lancio d'ascia, ma il particolare della cuffietta sulla testa dell'animale fanno intuire ad Eve che le fiabe stanno prendendo vita. Qualcuno le sta infatti utilizzando come armi per colpire i residenti, ma di chi potrebbe trattarsi? Jenkins individua diversi elementi che possono provocare questo tipo di conseguenza e conclude che i sospettati possono essere la Lira di Esopo ed il Trattato di Mamma Oca. L'unica soluzione è eseguire un'autopsia sul lupo, che è stato preso in custodia da un locandiere che vuole sfruttarlo come attrazione per i turisti. Dopo aver scoperto che il lupo non è coinvolto con l'episodio di magia, Jenkins capisce che in realtà il responsabile è un Libro magico. Dentro il ventre dell'animale trovano inoltre Liza (Kate Alden), una giovane ragazza che si invaghisce subito di Cassandra. Il gruppo si divide nuovamente e mentre Jenkins, Jones e Cassandra cercano il Paziente Zero, ovvero la prima persona contagiata dal mondo delle favole, Eve e Stone cercano di recuperare il Liber Fabularum. Arrivano così alla biblioteca cittadina, gestita da un certo McGuire (Rene Auberjonois), che non intende però far visionare loro alcuni libri ereditati di recente. Intanto, Jones fa la conoscenza di Jamie (Sophia Mitri Schloss), una ragazzina affetta da una malattia sconosciuta che si trova in ospedale in fin di vita. Una volta raggiunti gli altri Bibliotecari, Jones cerca di convincere il gruppo a conoscere Jamie, non sapendo che si tratta della figlia dello Sceriffo. L'ufficiale infatti cerca di arrestarlo e dopo aver manifestato una forte rabbia, rivela la sua natura di Lupo Cattivo. Dopo diverse peripezie, Jones scopre che è proprio McGuire a provocare le trasformazioni, mentre legge le favole a Jamie.

THE LIBRARIANS, ANTICIPAZIONI PUNTATE 5 GENNAIO 2017, EPISODIO 7 "...E LA LEGGE DEL TRE" - Il Libro invia i Bibliotecari ad una fiera della scienza che si sta svolgendo vicino a Chicago, dove si sono verificati strani eventi legati alla magia. Il gruppo inizia ad indagare, mentre Eve si confronta con il gestore, la maga Morgan Le Fay. La donna rivela di aver dato agli studenti una app che permette loro di lanciare delel maledizioni contro i rivali. Sfruttando un alleato improvviso, i Bibliotecari creano una gabbia di Faraday per assorbire l'energia presente, ma prima di sparire, Morgan rivela ad Eve che una calamità si abbatterà molto presto sulla Libreria.

THE LIBRARIANS, ANTICIPAZIONI PUNTATE 5 GENNAIO 2017, EPISODIO 7 "...E LA LEGGE DEL TRE" - Durante una spedizione in Slovacchia, i Bibliotecari si imbattono nella giovane Katie, che li implora di salvare i suoi amici che si trovano in una casa vicina. Eve, Stone e Jones indagano sull'evento, lasciando che Cassandra sorvegli Katie. Jenkins crede che la casa può essere in realtà uno dei tanti rifugi magici che appaiono qualche volta per aiutare i viaggiatori. All'interno, i tre vengono attaccati da un'oscura entità e vengono imprigionati a loro volta.

© Riproduzione Riservata.