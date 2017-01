THE ORIGINALS 3/ Anticipazioni puntata del 5 gennaio 2017: Cami viene rapita!

THE ORIGINALS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, giovedì 5 gennaio 2017, La5 trasmetterà un nuovo episodio di The Originals 3, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il sesto, dal titolo "Un meraviglioso errore". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: diverse centinaia d'anni prima, Aurora (Rebecca Breeds) scopre la verità sulla natura di Klaus (Joseph Morgan) e fugge inorridita, ma l'Ibrido le confessa il proprio amore tramite una lettera. Nel presnte, Elijah (Daniel Gillies) e Klaus trovano un messaggio di Aurora, affisso sul corpo di una donna che ha ucciso. Elijah crede in particolare che sia dovuto a qualche segreto, ma il fratello gli ricorda che non sarà mai grave quanto ciò che ha fatto lui stesso in passato. Nel frattempo, Cami (Leah Pipes) continua a nutrire dei dubbi su Lucien (Andrew Lees), mentre Davina (Danielle Campbell) indice la Festa dei Regali come omaggio per la Congrega e richiede la protezione di Jackson (Nathan Parsons) e Hayley (Phoebe Tonkin) perché teme un'aggressione da parte di Van Nguyen (Lawrence Kao). Nel passato, Aurora piange senza sosta per il futuro che l'attende con Klaus e chiede all'Ibrido di trasformarla, ma riceve un rifiuto. Tempo dopo, Rebekah (Claire Holt) scopre che Aurora si è tagliata le vene e le fa bere il proprio sangue perché si riprenda, ma la ragazza si getta dalla finestra ed attiva la trasformazione. Nel presente, Aurora rivela a Klaus di aver fatto ritorno per proteggere Rebekah dalla profezia, perché è la sua vera creatrice e potrebbe morire come sua discendente nella linea di sangue. Kinney (Jason Dohring) invece inizia a pensare che la vera serial killer sia Cami e fa delle ricerche sul suo conto e della sua famiglia, scoprendo ciò che è accaduto allo zio ed al gemello. Klaus è furioso perché in passato fu Aurora a non volerlo seguire, ma la vampira gli rivela che fu colpa di Elijah. L'Originale scoprì infatti il loro piano di fuga e credendo che il fratello si sarebbe distratto dalla missione, usò la compulsione su di lei perché lo trattasse con disprezzo. Infine, gli confessa di aver iniettato del veleno nella Veggente, ma Klaus è accecato dalla rabbia verso il fratello e lo attacca. Elijah riesce tuttavia a fermarlo e gli rivela di aver scoperto che Lucien e Tristan (Oliver Ackland) potrebbero essere complici. Nel frattempo, Kinney arresta Cami per le accuse di omicidio seriale, ma Lucien rapisce entrambi. Soggioga poi il primo perché si uccida, in modo da convincere Cami a trovare un medaglione antico che si trova fra gli oggetti magici dello zio.

THE ORIGINALS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 5 GENNAIO 2017, EPISODIO 6 "UN MERAVIGLIOSO ERRORE" - Elijah organizza un piano per uccidere Lucien e Tristan con l'aiuto di Freya e le confessa che in passato ha fatto in modo che il padre seguisse i due vampiri facendoli apparire con le sue sembianze e quelle di Klaus. Nel frattempo, Lucien rapisce Cami e Keeney e usa la compulsione su quest'ultimo per poter sottomettere la terapeuta. Vuole infatti che lo aiuti a trovare un oggetto magico che si trova fra quelli dello zio: un medaglione con delle rune in grado di sigillare gli Originali. Freya invece scopre che la Strige sta per attaccare Rebekah e la salva. In seguito scopre da una strega che potrebbe riavere Kol fra le sue braccia e riportarlo in vita grazie ad una magia che le costerà però un sacrificio. Subito dopo, Aya la pugnala.

