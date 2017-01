THE VAMPIRE DIARIES 7 / Anticipazioni puntata del 5 gennaio 2017: Jo muore... di nuovo!

THE VAMPIRE DIARIES 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 5 gennaio 2017, La5 trasmetterà un nuovo episodio della serie The Vampire Diaries 7, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il sesto, dal titolo "Da servire freddo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Damon (Ian Somerhalder) informa il fratello della morte di Oscar (Tim Kang) e che vuole sapere il motivo da Valerie (Elizabeth Blackmore). Intanto, Lily (Annie Wersching) si occupa di Oscar, ma inizia a notare che ha uno strano comportamento, mentre Alaric (Matthew Davis) cerca di aiutare la moglie a recuperare i ricordi della sua prima esistenza, di cui sembra aver dimenticato tutto. Dopo aver attaccato Damon, Valerie gli rivela di non volere che Julian (Todd Lasance) ritornasse in vita perché autore di numerosi massacri, nascondendogli la verità. Più tardi, Bonnie (Kat Graham) fa visita ad Oscar per scoprire qualcosa di più sulla Pietra della Fenica e si imbatte in Enzo (Michael Malarkey), che cerca di ostacolarla. Non appena l'Eretico cercherà di uccidere la strega, il vampiro si lancerà tuttavia nel suo salvataggio. Solo allora Oscar rivelerà che proviene dalla Pietra. Damon, Stefan e Valerie raggiungono invece un deposito in cui è stato nascosto il corpo di Julian, ma scoprono che Oscar ha chiuso la sua bara con la magia. Dopo aver risolto il problema, Valerie confessa ai fratelli Salvatore che l'anima di Julian si trova segregata nella Pietra, in compagnia delle anime di altri vampiri. E' impossibile inoltre riuscire a liberarle senza il corpo e la proceduta adatti, motivo che fa intuire a Damon che Jo (Jodi Lyn O'Keefe) non sia in realtà chi crede Alaric, ma un vampiro. Bonnie capisce invece che la stessa cosa è accaduta anche ad Oscar, che in seguito aggredisce sia la strega che Enzo sfruttando la magia dell'Eretico. I due cercano rifugio in casa Salvatore, dove Enzo uccide il finto Oscar. Nel frattempo, il rito di Valerie viene inteerrotto dall'arrivo di Lily, delusa che l'Eretica abbia tradito la sua fiducia. Più tardi, Valerie rivela a Damon che Lily non è in grado di capire quale trasformazione subisca a causa della vicinanza di Julian. Infine gli confessa che è stata la madre ad organizzare il coma di Elena (Nina Dobrev). Rivela invece a Stefan (Paul Wesley) di aver avuto un figlio da lui in passato e che Julian l'ha fatta abortire. Tornato a casa, Enzo chiede invece a Lily di scegliere fra lui e Julian, rimanendo sconfitto dal paragone. Quella sera, Bonnie informa Alaric della verità su Jo e sul vampiro che dimora nel suo corpo, ma l'amico decide comunque di aiutare la finta moglie a sopravvivere. Tre anni dopo, Bonnie si trova rinchiusa in un ospedale psichiatrico, dove partecipa ad una seduta di gruppo. Tornata in stanza, si getta fra le braccia di Enzo.

THE VAMPIRE DIARIES 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 GENNAIO 2017, EPISODIO 6 "DA SERVIRE FREDDO" - Stefan inizia a fantasticare sulla possibile vita con il figlio, immaginandosi mentre gli insegna diverse attività. Al risveglio, deve dare numerose spiegazioni a Caroline sul fatto che Valerie viva adesso con lui. Intanto, Lily organizza una festa in onore del ritorno di Julian, a cui decide di invitare anche i figli ed i loro amici, nel tentativo di accordarsi per una tregua. Damon è invece sempre più convinto che l'unica soluzione sia uccidere Julian, ma non subito. Vuole infatti che Lily soffra il più possibile e che assapori prima una parvenza di felicità, prima di toglierle tutto. Nel frattempo, Alaric continua ad aiutare la finta Jo ad integrarsi con la società moderna, mentre la vampira inizia a nutrire sempre più problemi di salute. Il sangue di vampiro, donato da Caroline, inoltre non sembrano fare effetto ed infine Jo muore. Anche se l'accordo con il fratello prevedeva di aspettare, Stefan si avventa contro Julian accecato dalla rabbia, ma viene interrotto da Lily. Più tardi, Valerie riferisce a Caroline e Alaric che i figli di quest'ultimo potrebbero non essere morti e che Jo potrebbe averli occultati con un incantesimo alla vista della Congrega. L'Eretica scopre così che Caroline è incinta.

