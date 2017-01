THE WEDDING PARTY/ Su Rai Movie il film con Kirsten Dunst e Lizzy Caplan

THE WEDDING PARTY, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 5 GENNAIO 2017: IL CAST - The Wedding Party è il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 5 gennaio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola dal genere commedia che è stata realizzata negli Stati Uniti nel 2012, per la regia di Leslye Headland, che ha firmato anche la sceneggiatura. "Bachelorette" è il titolo del film in lingua originale. Tra le attrici protagoniste che figurano nel cast troviamo le statunitensi Kirsten Dunst e Lizzy Caplan, e le australiane Rebel Wilson e Isla Fisher. Le musiche della colonna sonora sono state scritte dai compositori Andrew Feltenstein e John Nau. La visione della pellicola dura circa un'ora e mezza. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

THE WEDDING PARTY, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 5 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Quattro ragazze, ex-compagne di liceo, sono legate da una forte amicizia, nonostante vecchie e mai chiarite incomprensioni. Pur avendo caratteri completamente diversi, non perdono occasione per distinguersi nel gruppo, mettersi in mostra e primeggiare tra loro. L'egocentrismo è parte di loro e Katie (Isla Fisher), Regan (Kirsten Dunst), Becky (Rebel Wilson) e Gena (Lizzy Caplan) sono sempre pronte a pavoneggiarsi e a vantarsi dei loro successi e delle loro vite. Quando Regan scopre che Becky, la cicciottella del gruppo sempre presa in giro sin dai tempi della scuola, sta per convolare a nozze con un giovane newyorkese bello e ricco, resta sbigottita e si sente anche un poco offesa. Per Regan, una ragazza che si considera migliore di tutte, è inconcepibile che l'amica, sfigata da sempre, possa sposarsi prima di lei. Organizza quindi una riunione con Gena e Katie allo scopo di avere dalle amiche dei suggerimenti utili al suo ruolo di damigella della sposa e ai preparativi per l'addio al nubilato di Becky. Il matrimonio avrà luogo a Manhattan, quando le tre ragazze arrivano sul posto si rendono conto di aver organizzato una festa per niente adatta alla personalità della futura sposa, la situazione sfugge loro di mano e addirittura rischiano di mandare in fumo il matrimonio. A Regan, Gena e Katie non resta altro da fare che rimediare alle follie commesse e fare in modo che il matrimonio avvenga così come era stato stabilito.

© Riproduzione Riservata.