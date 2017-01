UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Chiara crede alla confessione di Gianni? (Oggi, 5 dicembre 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 5 GENNAIO 2017: CHIARA CREDE ALLA VERSIONE DI NUNZIO? - I problemi non hanno fine per Nunzio che non potrà tirare un sospiro di sollievo neppure dopo l'arresto di Gianni. Nella puntata di Un posto al sole di questa sera, infatti, il criminale confermerà la sua versione dei fatti ovvero che è stato proprio il giovane Cammarota a sparare a Petrone durante la rapina nella sua casa. E il proprietario della radio non farà nulla (almeno per ora) per alleggerire questa posizione: con la parola di Nunzio contro quella di Gianni a chi crederà il giudice? Il rischio che il passato del ragazzo e la sua parentela con Vintariello possano rappresentare un grosso problema non manca. E non sarà questa l'unica complicazione per il figlio adottivo di Franco: la confessione di Gianni, infatti, giungerà anche alle orecchie di Chiara. Quest'ultima ontinuerà a dare piena fiducia al suo ex fidanzato o finirà per cadere vittima delle manipolazioni del ragazzo e dello stesso Giancarlo? Marina farà ritorno a Napoli dopo avere trascorso alcuni giorni a Sorrento in compagnia di Elena e Alice. E proprio quando rientrerà a casa verrà a sapere del recente malore di Roberto, faticando a nascondere la sua preoccupazione per le sorti dell'ex compagno. Sarà un modo per dimostrare che i sentimenti del Ferri non sono mai svaniti, nonostante le recenti problematiche? Nadia continuerà ad essere delusa per il comportamento di Renato, abbassando le difese e faticando a resistere alle tentazioni...

