UNA VITA/ Anticipazioni: crescono i sospetti di Mauro, Suor Brigida riesce a depistarlo? (Oggi, 5 gennaio 2017)

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 5 GENNAIO 2017: CRESCONO I DUBBI DI MAURO - Sono tantissime le notizie degne di nota che caratterizzano le attuali puntate di Una vita, la telenovela spagnola in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Dopo essere stato colpito alla testa, Mauro pretenderà delle spiegazioni che gli verranno fornite da Suor Brigida. Quest'ultima affermerà che si è trattato di un ladro, ma tale versione dei fatti non convincerà affatto San Emeterio che deciderà di andare oltre con le indagini: si farà consegnare alcuni documenti dall'orfanotrofio dai quali avrà parziale conferma dei suoi dubbi. Ci saranno, infatti, delle anomalie che lui stesso non riuscirà a spiegarsi, rendendo necessaria l'opinione di Felipe. Perché Teresa sembra essere scomparsa nel nulla? Cosa c'è di così misterioso nel suo passato da spingere Suor Brigida a comportarsi in quel modo? Mentre l'ispettore porterà avanti il suo intento di scoprire la vera identità di Cayetana, quest'ultima cercherà di trovare un modo per convincere l'intero quartiere di calle Acacias della sua bontà e generosità.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 5 GENNAIO 2017: ECCO MARTIN, IL NUOVO AMORE DI CASILDA - La puntata di Una vita di oggi segnerà l'entrata in scena di un personaggio, destinato ad essere una presenza costante da qui in avanti (in Spagna è ancora presente). Si tratterà di un giovane di aspetto trasandato, ma dalle maniere dolci: si chiamerà Martin che giungerà ad Acacias 38 alla ricerca di un nuovo lavoro. La prima persona che il nuovo arrivato incontrerà sarà Casilda che si dimostrerà fin da subito colpita dalle sue maniere e dalla sua gentilezza. Cosa dovremo aspettarci d'ora in avanti? Quello che sarà solo un incontro casuale segnerà la nascita di una bella amicizia, prima, e di una vera storia d'amore, poi. Martin sarà il grande amore e futuro marito della cara Casilda, anche se il percorso per raggiungere la felicità per la coppia sarà molto lungo e impervio, tanto da passare addirittura per il carcere per entrambi. Martin sarà infatti coinvolto in un terribile attentato che devasterà il quartiere e che causerà la morte di un personaggio molto amato.

