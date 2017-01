UNA VITA / Anticipazioni puntate spagnole: Leonor causa scandalo ad Acacias 38

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LO SCANDALO IRROMPE AD ACACIAS 38 - Le puntate spagnole di Una vita concederanno ampio spazio alla pubblicazione del romanzo di Leonor dedicato alle domestiche di Acacias 38, del quale la giovane Hidalgo si sta occupando proprio in questo periodo negli episodi italiani. Dovrà passare ancora qualche tempo prima che il libro intitolato 'Servire e tacere' vada in stampa, ma da allora la vita di Leonor subirà una seri sorprendenti cambiamenti. Il suo scritto, infatti, diventerà un successo nazionale e richiamerà importanti giornalisti decisi non solo ad intervistare la scrittrice ma piuttosto a conoscere maggiori dettagli sulle storie da lei narrate. Sebbene, infatti, Leonor non abbia utilizzato i nomi originali dei personaggi preferendo degli pseudonimi, non sarà difficile capire a chi si riferiscano le scandalose vicende che verranno portate alla luce. In pochi giorni il quartiere di Acacias 38 diventerà oggetto di numerosi pettegolezzi che finiranno per causare le critiche e le proteste dei suoi abitanti. Verranno infatti portate alla luce storie di tradimenti, spesso raccontate con fin troppi dettagli per l'epoca in cui esse saranno narrate. E se da un lato LeOnor potrà essere felice per il suo grande successo a livello nazionale, dall'altro sarà inevitabile confrontarsi con le proteste degli Alvarez Hermoso, dei Palacios e della sempre presente Cayetana. E gli stessi Rosina e Maximiliano dovranno fare i conti con qualche dettaglio del loro passato che avrebbe potuto essere evitato. Il tutto si risolverà facilmente o Leonor sarà costretta a prendere dei provvedimenti?

