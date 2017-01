UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni registrazione: Andrea Damante e Giulia De Lellis nella bufera, colpa di una foto (Oggi, 5 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS NELLA BUFERA PER COLPA DI UNA FOTO – Mentre il pubblico aspetta con ansia di conoscere tutte le anticipazioni della nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne in cui sono ospiti le coppie della prima parte della stagione oltre, naturalmente, ai nuovi tronisti Manuel Vallicella, Sonia Lorenzini e Luca Onestini, tiene banco sui social la polemica che ha coinvolto Andrea Damante e Giulia De Lellis. La coppia del momento si sta godendo una vacanza in montagna. Come accade da quando è nato il loro amore, Andrea e Giulia sono soliti condividere sui social le foto dei loro momenti insieme. Uno degli ultimi scatti pubblicato dalla De Lellis, però, è finito nell’occhio del ciclone. “E mentre io ninnavo, @midega scattava foto di un momento perfetto! Vi do la buonanotte così”, ha scritto Giulia postando una foto in cui lei dorme con un maglione e il trucco perfetto mentre Andrea le stampa un bacio sulla guancia a petto nudo. Una foto che, secondo quanto scrivono i fans, non ha nulla di naturale. “Si vede che non è uno scatto rubato”, “Ma dormite con un fotografo accanto? Non ci crederò mai che è uno scatto rubato”, “E si tu dormi col pullover in montagna dove dentro gli alberghi fa caldissimo… che finzione che siete”, “Naturalissima! Foto col guardone!”; “Quindi dormite con il fotografo in camera da letto”, “ Lei ninna con il trucco e i capelli perfettamente a posto capito…”, scrivono i fans che, a quanto pare, non gradiscono gli scatti posati dei Damellis. Ancora una volta, dunque, tutto ciò che fanno i due piccioncini più famosi di Uomini e Donne finisce nell'occhio del ciclone. Cliccate qui per vedere il post.

© Riproduzione Riservata.