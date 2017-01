UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: verso una registrazione speciale? Ecco le ultime news! (oggi, 5 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: GIORNATA DI REGISTRAZIONI SPECIALI? ECCO COSA SUCCEDERÀ (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Il trono giovane di Uomini e Donne rappresenta sempre un grande argomento di discussione da parte dei fan della trasmissione dedicata ai sentimenti ideata e condotta da ben 21 edizioni da Maria De Filippi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Il prossimo lunedì 9 gennaio 2017, la trasmissione riaprirà i battenti con la sua seconda stagione ed i nuovi tronisti. Troveremo piacevolmente in scena, Luca Onestini, Sonia Lorenzini e Manuel Vallicella, rispettivamente ex corteggiatori di Clarissa Marchese, Claudio D'Angelo e Ludovica Valli. Proprio in riferimento all'ex tronista D'Angelo, la prima puntata del nuovo anno si aprirà con la sua scelta. Come ben sapete infatti, il 31enne è uscito fuori dal programma insieme alla 18enne Ginevra Pisani e, nonostante la grande differenza di età, la coppia sembra viaggiare sul filo dell'amore dopo un viaggio natalizio a Vienna. Le ultime indiscrezioni e anticipazioni provenienti dal mondo classico però, ci offrono degli spoiler di tutto rispetto che di seguito vi andremo a narrare. A breve infatti, dovrebbe essere registrata una puntata molto speciale dedicata alla parte giovane di Uomini e Donne: cosa succederà? Secondo quanto riportano i primissimi rumors, pare che ci potrà essere spazio oltre che per le dinamiche di Luca, Sonia e Manuel, anche per le ultime coppie che si sono formate durante il corso della prima stagione del trono. Le ultime news che ci regala la rete ci parlano di una probabile registrazione proprio durante il corso della giornata di oggi, giovedì 5 gennaio 2017. Claudio Sona e Mario Serpa quindi, a distanza di circa un mese dall'inizio della loro storia d'amore torneranno in studio per raccontare come procede la loro relazione d'amore. Stessa cosa accadrà anche per le altre due coppie: Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo e Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Durante la pausa natalizia infatti, proprio le tre coppie sopracitate hanno anche registrato le puntate speciali dedicate alle post scelte.

