UOMINI E DONNE / Trono Over anticipazioni: Gemma Galgani, sette rifiuti hanno riacceso la passione? (News, oggi 5 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: GEMMA DICE DI NO PER 7 VOLTE A MICHELE E POI? UN BALLO RIMETTE IN GIOCO GIORGIO (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - La nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne ha regalato una nuova speranza per Gemma Galgani e Giorgio Manetti? Dama e cavaliere senior sono senza ombra di dubbio i più amati della stagione dedicata ai sentimenti che ci regala Maria De Filippi ogni giorno dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset a partire dalle 14.45. Gemma e Giorgio sembrano non essersi mai dimenticati ecco perché, un ballo tra i due durante il corso dell'ultima registrazione utile, ha riacceso abbondantemente le speranze dei fan: cosa è successo di preciso? Il siparietto di Tina Cipollari si è aperto con i nuovi sfottò alla dentatura splendente della dama che, dopo numerose richieste in studio nel corso di “Selfie – Le cose cambiano” è riuscita a convincere Alessandra Celentano. Di seguito, Maria De Filippi ha confessato alla dama che Tina è andata a Firenze per incontrare Giorgio Manetti. Gemma, ha dimostrato di essere ancora in ballo con i suoi sentimenti per il gabbiano ecco perché, tra le altre cose ha deciso di interrompere la sua frequentazione con Giuliano creando anche numerosi malumori in studio da parte del parterre femminile. Gemma però, suo malgrado è stata la protagonista di un nuovo siparietto in studio tra Michele e Cristina. Il cavaliere infatti, ha affermato di provare dell’attrazione fisica nei confronti di Gemma Galgani ma, prontamente ci ha pensato Tina Cipollari a mettere a freno i bollenti spiriti. La burrosa opinionista infatti, ha confidato di trovare l’interesse di Michele solo una astuta mossa per acquisire popolarità e, stranamente la dama torinese ha pensato la stessa cosa. Michele infatti, dopo ben sette rifiuti non ha mollato la presa ed ha confessato di essere interessato alla Galgani nonostante la conoscenza con Cristina che è comunque proseguita. Questa piccola presa di posizione è andata in scena per lungo tempo fino a quando un ballo tra Gemma e Giorgio ha messo la parola fine alla nuova polemica in studio.

