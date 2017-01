iZOMBIE / Anticipazioni puntata del 5 gennaio 2017: Blaine uccide Lowell!

iZOMBIE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 5 gennaio 2017, La5 trasmetterà due nuovi episodi di iZombie, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il nono e il decimo, intitolati "Il cervello del patriota" e "Mister pazzoide". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Liv (Rose McIver) e Clive (Malcolm Goodwin) indagano sulla morte di una donna incinta, Emily Sparrow (Anja Savcic). Per la zombie nutrirsi del suo cervello ha un piccolo effetto collaterale, dovuto ad un inaspettato istinto materno. Il padre della vittima crede che il colpevole sia Dylan (Chad Rook), il fidanzato di Emily, ma tramit una visione Liv scopre che la ragazza era rimasta imprigionata a lungo proprio dai genitori. Intanto, Major (Robert Buckley) collaboa con una giornalista per chiarire il mistero delle scomparse, ma Clive non può aggiungere un altro caso alle centinaia già in corso. Ravi (Rahul Kohli) esegue invece un test per dimostraree che la Max Rager distribuisca l'utopium, sfruttando il sangue di Lowell (Bradley James). Dopo una dichiarazione infelice ai media, Clive perde il caso, ma continua ad indagare ugualmente e scopre che gli Sparrow possiedono una casa intestata ad una società fittizia, la stessa della visione di Liv. Dopo aver cercando di ottenere le prove della colpevolezza di Candyman (Aleks Paunovic), Major viene arrestato. Clive invece scopre che Emily è stata rapita a una coppia di assassini, che vengono uccisi da Suzuki (Hiro Kanagawa), a causa di un improvviso attacco di fame. Nel tentativo di scarcerare Major, Ravi fa la conoscenza di Peyton (Aly Michalka) e ne rimane subito conquistato. Intanto, Liv ascolta in diretta radio la morte di Sasha Arconi (Erica Cerra), la conduttrice di una trasmissione. Ravi invece scopre che uno dei topi si è trasformato in zombie grazie al suo cocktail, mentre Clive si concentra su un rivale sul lavoro della vittima, scoprendo che in realtà era tutta una finzione. Durante una visione, Liv scopre che Sasha e Chuck avevano in realtà una relazione e che Corinne (Elise Gatien) ha lasciato Major in seguito all'arresto. Dopo averne parlato con l'ex fidanzato, la zombie intuisce che Candyman è lo scagnozzo di Blaine (David Anders), ma evita di dirgli qualsiasi cosa. Cerca invece di fare in modo che Ravi non si lancci verso Peyton, credendo che non potrà mai nascere nulla fra loro. Durante il riascolto della trasmissione, Liv intuisce che una fan "Tradita", con cui la vittima si trovava in linea al momento della sua morte, è in realtà la sua assistente. Risolto il caso, Liv scopre che Blaine è coinvolto con il rapimento di Jerome (Christopher Meyer).

iZOMBIE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 GENNAIO 2017, EPISODIO 9 "IL CERVELLO DEL PATRIOTA" - Liv si nutre del cervello di un ex cecchino, ucciso mentre giocava a paintball e scopre che l'ex moglie ed il suo nuovo compagno potrebbero essere i colpevoli. Nel frattempo, Candyman riesce a scoprire dove abita Major e lo aggredisce, ma viene messo in fuga. Liv scopre invece che Lowell si nutre dei cervelli acquistati nella macelleria di Blaine ed inizia a pensare che lo zombie debba essere eliminato. Organizza quindi un piano con l'aiuto di Lowell e grazie alle abilità acquiste dalla vittima, ma all'ultimo momento cambia idea. Lowell decide quindi di sostituirla, ma Blaine scopre il suo inganno e lo uccide.

iZOMBIE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 GENNAIO 2017, EPISODIO 10 "MISTER PAZZOIDE" - Liv viene stranamente liberata da Suzuki, dopo essere diventata la sospettata principale per il delitto di Lowell. Nel frattempo, la giornalista che aveva indagato assieme a Major sulle scomparse viene ritrovata morta. Clive e Liv decidono di indagare sul caso ed una volta nutrita del suo cervello, la zombie scopre che Rebecca stava facendo delle indagini sulla Max Rager. Alla ricerca di indizi, Liv si spingerà troppo oltre, finendo nelle mani di Sebastian Meyer, uno dei sicari di Vaughn. Intanto, Major decide di farsi ricoverare in un istituto psichiatrico, dove conosce Scott, un ragazzo che inizia a parlargli degli zombie.

