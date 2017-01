AMICI 16 / Ed. 2017 news: mistero sulle condizioni di Andreas Muller (Oggi, 6 gennaio)

AMICI 16, ED. 2017 NEWS: COME STA ANDREAS MULLER? E’ MISTERO SULLE CONDIZIONI DEL BALLERINO – Le vacanza natalizie sono finite da un pezzo per i ragazzi di Amici 16 che da giorni sono tornati a frequentare le lezioni della scuola più famosa d’Italia. Nella scuola, tuttavia, sono tornati tutti tranne Andreas Muller. Il ballerino, nei giorni scorsi, ha annunciato ai fans di non stare bene e che sarebbe tornato presto nella scuola. “Volevo dirvi che sono a casa da tre giorni e non so quando ritornerò a Roma. In questi giorni ho avuto la febbre molto alta e ora spero solo di riprendermi. Non preoccupatevi, ripartirò ancora più carico. Ho bisogno di voi, facciamoci sentire. Grazie per tutto quello che fate sempre!”, ha dichiarato Andreas. Da allora, però, tutto tace. Come sta oggi Andreas Muller? Il ballerino è già tornato nella scuola di Maria De Filippi o lo farà nei prossimi giorni? Al momento non ci sono notizie su Andreas Muller. Il suo profilo Instagram è fermo da sei giorni e sui social cominciano a circolare dubbi sulle sue reali condizioni. I fans, infatti, temono che per il ballerino possa ripetersi quanto accaduto lo scorso anno. Nella scorsa edizione del talent show di Maria De Filippi, infatti, Andreas Muller ha dovuto lasciare tutto ad un passo dal serale per un grave infortunio. Ora il silenzio intorno alle condizioni di Andreas sta preoccupando nuovamente i fans. Il ballerino, dunque, quando tornerà nella scuola?

