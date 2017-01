ASTERIX & OBELIX/ Su Rai 2 il film con Edouard Barè, Gerard Depardieu, alla regia Laurent Tirard (oggi, 6 gennaio 2017)

ASTERIX & OBELIX, AL SERVIZIO DI SUA MAESTA', IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 6 GENNAIO 2017: IL CAST - Asterix & Obelix al servizio di sua maestà, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì 6 gennaio 2017 alle ore 21.20. E' atteso tanto divertimento con la messa in onda del film avventura - commedia Asterix et Obelix: au service de Sa Majestè. Il film è stato realizzato nel 2012 con durata pari a circa 110 minuti al netto dei passaggi pubblicitari ed è stato diretto da Laurent Tirard. Nel cast del film sono presenti Edouard Barè, Gerard Depardieu, Guillaume Gallienne, Fabrice Luchini, Luca Zingaretti e Catherine Deneuve. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ASTERIX & OBELIX, AL SERVIZIO DI SUA MAESTA', IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 6 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Siamo nel 50 a. C il generale Giulio Cesare (Fabrice Luchini) è impegnato con una importante campagna militare che li consente di spostare tutte le proprie truppe dalla Gallia fino alla lontana Britannia. L’obiettivo del generale di Roma è riuscire a conquistare e sottomettere la popolazione che abita in quelle zone. Giulio Cesare sembra riuscire nel suo intento ma solo in parte in quanto vi è un villaggio che sembra molto ostile e non ha alcuna intenzione di arrendersi all’avanzata dei soldati romani. A capo della popolazione vi è la regina Cordelia (Catherine Deneuve) la quale vuole usare tutte le possibilità per non cedere e così decide di inviare il fidato Beltorax in Gallia affinché chieda aiuto ad un suo lontano cugino di nome Asterix (Edouard Baer) e al suo amico Obelix (Gerard Depardieu) i quali hanno a disposizione una magica porzione che riesce a trasformare un individuo invincibile solo però per pochi minuti. Asterix e Obelix sono però alle prese con Goundurix (Vincent Lacoste) che è il nipote del capo villaggio è che nonostante sia ancora un ragazzino pensa già di potersi comportare da uomo. I tre allora arrivano in Inghilterra portando con se un intero barile di questa pozione magica. Vista la mossa della regina Cordelia, i romani decidono di chiedere aiuto ai Normanni, i quali sono alla ricerca della paura in quanto credono che li faccia volare e ritengono che proprio in Inghilterra possano trovarla. Tuttavia quando i Normanni giungono in Britannia convinti di aver trovato la paura si lanciano da un’alta scogliera pensando di volare ma purtroppo precipitano in mare. Da qui tutta una serie di vicende e di avventure con i galli alle prese con il recupero del barile contenente la pozione magica che però viene accidentalmente distrutto. Per Asterix, Obelix e i soldati inglesi è arrivato il momento di trovare una nuova strategia per sconfiggere definitivamente i galli facendoli scappare dalla Britannia.

© Riproduzione Riservata.