AUTOREVERSE/ Su Iris il film con Marie Gillain e Vincent Elbaz, alla regia Cédric Klapisch (oggi, 6 gennaio 2017)

AUTOREVERSE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 6 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Autoreverse, il film in onda su Iris oggi, venerdì 6 gennaio 2017 alle ore 22.55. Una pellicola francese dal genere thriller dal titolo "Ni pour, ni contre (bien au contraire)" in lingua originale ed è stata realizzata nel 2002. Per quanto riguarda la sua regia, dietro alla macchina da presa possiamo trovare Cédric Klapisch, autore francese nato a Neuilly-sur-Seine nel settembre del 1961. Alcune delle opere che compongono la sua filmografia sono molto note sulla scena internazionale, citiamo, per esempio, "L'appartamento spagnolo" e "Bambole russe". Anche il cast che ha preso parte a questa produzione è davvero di ottimo livello, la protagonista ha il volto di Marie Gillain, graziosa attrice belga che ha fatto il suo esordio sul grande schermo grazie al film del 1991 "Mio padre, che eroe!" al fianco di un padrino d'eccezione quale Gérard Depardieu. La sua carriera da allora si è caratterizzata per la presenza di opere importanti come, ad esempio, "Marie", "La cena" e "Le affinità elettive". Al suo fianco troviamo il parigino Vincent Elbaz, interprete di origine marocchina che ha recitato per alcuni registi di grande prestigio come, ad esempio, Patrice Leconte, Michel Blanc e Lasse Hallström. Ricordiamo, infine, la presenza di Simon Abkarian, noto al grande pubblico per aver interpretato Dimitrios nel film di Martin Campbell "Casino Royale".

AUTOREVERSE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 6 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Caty (Marie Gillain), la protagonista del film, è una cameraman di grande talento ma di poca fortuna che un giorno viene contattata per prendere parte ad un lavoro davvero particolare. Il suo compito sarà piuttosto semplice anche se non propriamente legale, la giovane ragazza dovrà presenziare ad un furto registrando con la sua telecamere tutti gli accadimenti che avverranno durante la rapina. A farle la proposta è l'affascinante Jean (Vincent Elbaz), il capo banda. Caty inizialmente è molto perplessa, ha paura di finire nei guai e, inoltre, non capisce perché i ladri vogliano creare una prova delle loro malefatte. Il rapinatore, però, non ha intenzione di demordere e porta la ragazza in una lussuosa gioielleria dove riesce a portare a buon fine un furto senza usare alcuna violenza agli avventori e al personale del negozio. La nostra protagonista si lascia immediatamente affascinare dai modi e dalla freddezza del rapinatore e decide di accettare l'incarico, del resto la sua attività di cameraman tarda a decollare mentre Jean e i suoi soci le propongono un compenso davvero vertiginoso per la sua prestazione. Il colpo va a buon fine e la nostra protagonista decide di unirsi alla banda criminale in pianta stabile. La aspetta una vita fatta di lussi e di ricchezze che neppure pensava di poter ottenere, la nostra Caty pensa che quello sarà lo stato delle cose per tutta la sua esistenza. Ha fatto i conti senza Jean, il giovane uomo, infatti, ha un animo tormentato e non trova mai pace. Inoltre non si accontenta mai, ha già iniziato a progettare il colpo più difficile della loro vita, pericoloso ed avventuroso. Nessuno dei suoi uomini, però, sembra disposto a rischiare la vita per entrare nella storia del crimine, la banda si scioglie in breve tempo e tutti i suoi membri tornano a condurre la vita che svolgevano prima di diventare dei ladri. Anche Caty comprende che la posta in gioco è troppo alta e abbandona Jean al suo destino. Tutti si ritrovano, però, infelici ed insoddisfatti dalla monotonia del tran-tran a cui non sono più abituati, iniziano a sentire la nostalgia per il lusso e per l'adrenalina e si ritrovano pronti a tornare da Jean per assecondare i suoi sogni di gloria. Il piano è complesso, Caty deve sedurre il direttore della zecca di Stato per cercare di far penetrare i suoi complici nello stabile. Purtroppo, Caty non riuscirà a gestire la situazione e sarà costretta a passare il limite, uccidendo il malcapitato direttore...

