Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia 2017 / Anticipazioni e ospiti, Flavio Insinna conduce la serata con l’estrazione (Rai 1, oggi 6 gennaio)

AFFARI TUOI, SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2017 (OGGI 6 GENNAIO): UNA COPPIA SFIDERÀ LA DOTTORESSA IN CERCA DI UN PO' DI FORTUNA - Flavio Insinna tornerà oggi, su Rai 1, per dare il via ad "Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia", una serata evento nel segno della Lotteria Italia 2017 tutta dedicata al popolare gioco dei pacchi, nel corso della quale i concorrenti cercheranno di portare a casa una vincita capace di dare una svolta alle loro vite. Non sarà sfuggito ai più attenti, infatti, che il programma preserale di Insinna, nel periodo festivo, si è trasformato in "Affari Tuoi Raddoppia", lasciando inalterate le dinamiche del gioco ma portando al centro dello studio ben due protagonisti, una coppia di estranei con un'unica cosa in comune: la regione di provenienza. Gli ultimi concorrenti in gioco, stasera avranno la possibilità stasera di sfidare la fortuna - e la dottoressa, naturalmente - alla ricerca della vincita finale e dello "Specialone", un'opzione che dà la possibilità di raddoppiare il montepremi già da capogiro. Se non volete perdervi l'appuntamento con la fortuna, non resta che seguire, a partire dalle 20.30 su Rai Uno, la puntata dedicata al gioco a premi più divertente della tv

AFFARI TUOI, SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2017 (OGGI 6 GENNAIO): ANTICIPAZIONI ED OSPITI - Sarà un appuntamento da non perdere quello di "Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia". Al gioco, abbinato alla Lotteria Italia 2017, porterà sul piccolo schermo anche tanti volti noti del mondo dello spettacolo, pronti a giocare assieme ai fortunati concorrenti direttamente dalla postazione dedicata ai pacchi. Fra questi ricordiamo Diego Abatantuono, Serena Autieri, Umberto Tozzi, Alessandra Amoroso, Cesare Bocci, ma anche Mariana Rodriguez, Vincenzo Salemme, Fausto leali, Valeria Marini, Rocio Munoz Morales, Gabriele Cirilli, Vittoria Belvedere, Marcella Bella, Paolo Conticini, Tosca D'Aquino e Paolo Fox, Nino Frassica e Loretta e Daniela Goggi. Naturalmente, sarà il maestro Angelo Nigro a dirigere l'Orchestra di Affari tuoi nel corso della serata.

AFFARI TUOI, SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2017 (OGGI 6 GENNAIO): LO SHOW DI FLAVIO INSINNA REPLICHERÀ IL SUCCESSO DELLE ULTIME STAGIONI? - "Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia" è un appuntamento consueto con Rai 1 che propone in prima serata una Befana supermilionaria abbinando uno dei suoi show di punta alle tradizionali estrazioni del 6 gennaio della Lotteria Italia. L'appuntamento negli ultimi anni ha registrato ascolti molto interessanti, arrivando, nella puntata dello scorso anno, a raggiungere il 22.39% di share con oltre 5,4 milioni di telespettatori. Dato in crescita rispetto all'anno precedente, quando al timone dello spettacolo vi era Antonella Clerici con la sua Prova del cuoco (l'ultima edizione ha incollato davanti alla tv 4 milioni di telespettatori con uno share del 19.26%). Quale sarà il risultato dell'appuntamento di oggi? A quanto pare il pubblico è già pronto a tentare la fortuna, chiamato in causa dalla pagina social che ha già dato appuntamento a stasera: "Come ci si prepara per l'arrivo della vecchietta con la scopa? C'è chi lascia latte e biscotti, chi ciambelle e vino... raccontateci le vostre usanze! Sicuramente la nostra è quella di farvi compagnia con #AffariTuoiLotteriaItalia". Clicca qui per vedere il post.

AFFARI TUOI, SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2017 (OGGI 6 GENNAIO): DOVE SEGUIRE IN STREAMING VIDEO IL PROGRAMMA - Oggi sarà possibile seguire "Affari Tuoi - Speciale Lotteria" anche sul web, sia sulla diretta testuale a cura de IlSussidiario.net, che sul nuovo portale della Rai, Raiplay. Lo show condotto da Flavio Insinna, che supporterà, con la sua celebre ironia, il gioco dei concorrenti alle prese con le ire della dottoressa entra ancora nelle nostre case con tanto divertimento. Ma la vera protagonista della serata sarà la dea bendata, pronta a baciare i possessori dei biglietti della Lotteria Italia che avranno la possibilità di sfidare la sorte e provare a vincere uno dei tanti premi messi a disposizione dall'ormai celebre evento dedicato all'Epifania. Ricordiamo che il primo premio è di cinque milioni di euro, una cifra che cambierà la vita al fortunato possessore del biglietto vincente. Come sempre, sarà possibile seguire la puntata sintonizzando il televisore su Rai Uno oppure collegandosi al sito ufficiale e seguire l'estrazione direttamente online. Per visualizzare la diretta streaming di Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia direttamente sul sito ufficiale di Rai Uno, potete cliccare qui.

