BALLISTIC/ Su Iris il film con Antonio Banderas e Lucy Liu

BALLISTIC, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 6 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Ballistic è il film in onda su Iris oggi, venerdì 6 gennaio 2017 alle ore 21.00. Un thriller realizzato nel 2002: per quanto riguarda la regia di questo film, dietro alla macchina da presa possiamo trovare Wych Kaosayananda, cineasta thailandese molto noto sulla scena internazionale che ha realizzato film di grande successo al botteghino come, ad esempio, "Angels" e "Zero Tolerance". Il principale motivo di vanto del film, però, è senza dubbio il suo cast stellare: il protagonista ha il volto dell'affascinante Antonio Banderas, attore spagnolo molto apprezzato da pubblico e critica per il suo grande talento, come dimenticare la sua performance in "Donne sull'orlo di una crisi di nervi" di Pedro Almodovar o quella in "Original Sin" al fianco della bellissima Angelina Jolie? Al suo fianco recita la graziosa Lucy Liu, attrice newyorchese di origine taiwanese molto nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a film di spiccato successo al botteghino come, ad esempio, "Chicago" di Rob Marshall, "Kill Bill volume 1" di Quentin Tarantino, "Domino"di Tony Scott e "Un giorno questo dolore ti sarà utile" per la regia di Roberto Faenza. Ricordiamo, infine, la presenza dell'ottimo Gregg Henry, attore statunitense che nel corso della sua storia ha lavorato in diverse occasioni per l'ottimo Brian De Palma. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BALLISTIC, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 6 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Michael Gant (Aidan Drummond) è il figlio di un agente segreto della (DIA) di nome Robert Gant (Gregg Henry). Mentre sta tornando a casa dopo un viaggio a Berlino effettuato con sua madre Vinn (Talisa Soto), il bambino viene rapito dall'ex-agente Sever (Lucy Liu). Jeremiah Ecks (Antonio Banderas), un tempo uno dei più valenti uomini dell'FBI, ha lasciato l'agenzia dopo che sua moglie Rayne è stata uccisa in un attentato avvenuto sette anni prima. Il suo vecchio capo, Julio Martin (Miguel Sandoval), gli chiede di indagare sul caso Gant. Per convincerlo gli rivela che Rayne è ancora viva, gli darà le informazioni su come ritrovarla se lo aiuterà a mettere le mani su Sever. Il nostro protagonista non può che accettare l'offerta ed inizia immediatamente ad indagare per comprendere chi si nasconda dietro l'identità di Sever. Presto capisce che si tratta di una ragazza cinese restata orfana che la DIA ha adottato per creare un agente segreto totalmente privo di coscienza, di paura e di moralità. Nel frattempo, Gant uccide l'unico sopravvissuto a conoscenza dei dettagli della particolare storia che riguarda il piccolo Michael, scopriamo, infatti, che l'uomo ha scelto di usare il suo ragazzo per importare illegalmente negli Stati Uniti un dispositivo tecnologico di grande importanza chiamato Softkill che può essere impiantato nel corpo dell'essere umano. Assieme ai suoi seguaci, capitanati dal valente agente Ross (Ray Park), decide di cercare Sever autonomamente e di salvare Michael prima che il dispositivo si attivi uccidendo il bambino. Jeremiah Ecks, nel frattempo, scopre che Sever si nasconde a Vancouver e corre nella città canadese assieme a Martin e all'agente Harry Lee (Terry Chen): qui viene a sapere dell'esistenza di Softkill e di come esso sia stato importato nel paese attraverso il sistema circolatorio di Michael. Intanto, Ross e i suoi uomini circondano Sever in un centro commerciale, ma la donna riesce a spazzare via le forze di Ross in un lungo scontro a fuoco a cui prendono parte anche il nostro protagonista ed i suoi uomini. Sever spara a Martin ma Ecks insegue la donna e la coinvolge in un corpo a corpo che viene interrotto da Ross: l'uomo inizia a sparare contro di loro con un M60, dando così una buona occasione a Sever di fuggire...

