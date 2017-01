BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate americane: Liam ha fretta, Steffy tornerà subito da lui? (Oggi, puntata 6 gennaio 2016)

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 6 GENNAIO: LIAM NON VUOLE PERDERE TEMPO! - Non ci sarà tempo da perdere per Liam nelle puntate americane di Beautiful se non vorrà che le manipolazioni di Quinn provochino nuovi problemi alla sua relazione con Steffy. Quest'ultima ha infatti accettato di compiacere il nonno, trasferendosi a casa di Thomas fin tanto che il suo divorzio con Wyatt diventerà definitivo. E mentre la Forrester farà nuove pressioni con Carter affinché velocizzi le pratiche per il tanto desiderato divorzio, anche Liam si muoverà come possibile per fare in modo che Quinn esca per sempre dalla sua vita. Per questo si rivolgerà ancora una volta a Ridge, chiedendogli aggiornamenti relativi al suo piano di far cadere in trappola la gioielliera. Riuscirà a sedurla dimostrando la sua inaffidabilità davanti agli occhi di Eric? Lo Spencer e il futuro suocero proseguiranno in questa farsa, ma davvero troveranno in Quinn una persona tanto ingenua da farsi incastrare così facilmente?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI ITALIANE: WYATT RASSICURA STEFFY MA... - Mancano solo tre giorni al ritorno di Beautiful su Canale 5, dopo una pausa durata due settimane. Si ripartirà dall'incredibile relazione tra Quinn e Eric, tenuta ancora nascosta ai rispettivi familiari. Steffy ha infatti chiesto a Wyatt di tenere sotto controllo i movimenti della donna, che dovrà restare lontana dalla sua famiglia, dopo che già in passato ha compiuto una serie di intrighi con le note inevitabili conseguenze. Wyatt rassicurerà la moglie, dicendole che dovrà stare tranquilla poiché la gioielliera non causerà più problemi al loro rapporto. Si tratterà dell'ennesima promessa da mercante? Proprio mentre lo Spencer si dirà certo che la madre sia davvero cambiata, lei muoverà la sua prossima mossa che la porterà ad essere sempre più presente nella vita del patriarca Forrester. Cosa accadrà quando Steffy scoprirà questa incredibile notizia? Sarà il suo matrimonio con Wyatt a subirne le conseguenze?

