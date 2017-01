BUDDY - IL PASTORE DI NATALE/ Su Rai 1 il film con Teri Polo e Martin Cummings

BUDDY - IL PASTORE DI NATALE, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 6 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Buddy, il pastore di Natale è il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 6 gennaio 2017 alle ore 15.00. una pellicola per ragazzi che è stata prodotta nel 2014 ed è stata diretta da Terry Ingram (Amici per la pelle, Amore sotto le stelle, Sul filo del pericolo) ed interpretato da Teri Polo (Ti presento i miei, Amarsi ancora, The hole), Martin Cummings (Tutte tranne lei, Tentacoli sulla città, Segreti nascosti) e Jordyn Ashley Olson (The Unauthorized Full House Story) e Buddy. Cani e film di Natale sembrano essere due temi ricorrenti nella cinematografia del regista Terry Ingram, grazie a pellicole natalizie come Hats Off to Christmas, Christmas note, Alla ricerca di Babbo Natale e il nuovo (uscito in lingua originale a Natale 2016) Looks Like Christmas. Lo stesso regista ha diretto, oltre a questo Buddy, il pastore di Natale, anche Amici per la pelle, con protagonista un simpatico bassotto e Tutti i cani dei miei ex. Quest'ultimo è interpretato da Erika Christensen e Teryl Rothery. Anche in questo caso i cani rimangono come unica testimonianza di amori passati, ma funzionano anche come motore della storia per trovare amori nuovi. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

BUDDY - IL PASTORE DI NATALE, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 6 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Sally Brown (Teri Polo) è un'autrice di libri per ragazzi, e sta per cominciare un nuovo libro sul Natale con protagonista il suo cane Buddy. Buddy è un pastore tedesco che proviene dall'Afghanistan, e per Sally ha un grande valore sentimentale perchè è un dono del marito, un militare morto in guerra. Sally ha un figlio, anch'egli impegnato oltreoceano nell'esercito. Un giorno però Buddy fugge, per rifugiarsi a casa di Mark Green (Martin Cummings), come lei, vedovo e alle prese con una difficile figlia adolescente (Jordyn Ashley Olson). I due, che si sono incontrati grazie al cane, si litigheranno la sua custodia per poi finire ovviamente per innamorarsi e riscoprire insieme le gioie della famiglia e del Natale. Al di là di un intreccio sentimentale tutto sommato banale e prevedibilissimo, il film è comunque un godibile classico televisivo natalizio, soprattutto per gli amanti degli animali.

