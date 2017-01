Belen Rodriguez / Andrea Iannone si allena, lei prende il sole. Foto (oggi, 6 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ PRENDE IL SOLE MENTRE ANDREA IANNONE SI ALLENA. FOTO (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Continuano le vacanze di Belen Rodriguez, che per adesso non ha intenzione di tornare al lavoro e continua a godersi la sua splendida famiglia. Non si sa se in questo momento sia in compagnia di Andrea Iannone, ma i due sembrano più distanti che mai: lei al sole in montagna, lui che si allena in continuazione per continuare a essere il numero uno, chissà quando le loro strade si incroceranno di nuovo (almeno sui social). Nel mostrare tutta la sua bellezza Belen Rodriguez ha pubblicato una foto in cui è letteralmente baciata dal sole e appare calma e rilassata. Evidentemente le ultime chiacchiere sulla sua relazione con Andrea Iannone e Stefano De Martino non hanno minato la sua serenità e ha deciso di farlo sapere a tutti. Mai come questo periodo - forse solo ai tempi del suo divorzio dal ballerino - Belen è stata al centro del gossip mediatico: in molti credono che la sua storia con Andrea Iannone sia finita e che voglia ritornare da Stefano. Ma è davvero così?

BELEN RODRIGUEZ, VACANZE IN FAMIGLIA PER LA SHOWGIRL (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Belen Rodriguez ha spiazzato tutti passando sia le vacanze di Natale sia il Capodanno con la sua famiglia e il piccolo Santiago, e non c'è traccia di feste mondane o momenti insieme ad Andrea Iannone. Dopo un anno molto stressante, in cui ha dovuto affrontare un divorzio, ha passato gran parte del suo tempo a lavorare senza sosta, diventando uno dei volti simbolo della televisione italiana. Belen Rodriguez ha quindi preferito rilassarsi e non stressarsi ulteriormente e passare le vacanze in totale tranquillità sciando, mangiando fonduta e bevendo cioccolata calda con il suo piccolo Santiago. Nei giorni scorsi Belen è stata raggiunta da Stefano De Martino e in molti hanno pensato che tra i due stesse per nascere di nuovo qualcosa di forte. Non sappiamo se sia veramente così anche perché, nonostante non si vedano ormai da tempo insieme, la storia tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone non dovrebbe essere ancora finita. Chissà cosa è successo veramente! Clicca qui per vedere la foto di Belen Rodriguez.

