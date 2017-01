C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA/ Su Rai 3 il film con Robert De Niro diretto da Sergio Leone

C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA, IL FILM IN ONDA SU RAI 3: IL CAST (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Questa sera su Rai 3 va in onda il film drammatico C'era una volta in America, realizzato nel 1984 ed ispirato al romanzo "The Hood" di Harry Grey. Un grande regista per un grande film: C'era una volta in America, infatti, è uno dei capolavori dell'immenso Sergio Leone, uno dei registi italiani più popolari di sempre, conosciuto ai più, per essere il padre degli “spaghetti western”, di capolavori come C’era una volta il west, il buono, il brutto e il cattivo e per un pugno di dollari. Anche il cast è davvero di livello straordinario: il protagonista ha il volto di Robert De Niro, uno degli attori più talentuosi degli ultimi cinquant'anni. In questo film l'interprete di "Toro Scatenato", di "Il cacciatore" e di "Taxi Driver" ha regalato al suo pubblico una delle sue migliori performance. Al suo fianco recita il grande James Woods, noto attore statunitense nato a Vernal nell'aprile del 1947: nel corso della sua brillante carriera ha recitato per registi di grande prestigio come, ad esempio, Sydney Pollack, Arthur Penn, Robert Aldrich, Oliver Stone, Jonathan Kaplan e Richard Attenborough. Ricordiamo, infine, la presenza della bellissima attrice Elizabeth McGovern, splendida interprete che nel 1982 venne candidata all'Oscar per la sua magistrale performance in "Ragtime". Il grande pubblico televisivo la riconoscerà sicuramente per essere la dolce Lady Cora Crawley, raffinata contessa nella serie televisiva "Downton Abbey". Per concludere, la colonna sonora che accompagna il film è realizzata da Ennio Morricone.



C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA, IL FILM IN ONDA SU RAI 3: LA TRAMA (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Il film ha inizio nel 1933: un gruppo di gangster dà la caccia all'affascinante David 'Noodles' Aaronson (Robert De Niro), uno dei principali protagonisti della malavita della New York del periodo. Per farlo i killer ammazzano la bella Eve (Darlanne Fluegel), la donna di Noodles che ostinatamente si rifiuta di rivelare il nascondiglio del suo amante. Non è altrettanto coraggioso 'Fat' Moe Gelly (Larry Rapp), timido barista che da sempre è ben informato degli spostamenti del nostro protagonista: dopo terribili torture, il ragazzo confessa che Noodles da tempo si rinchiude in una fumeria d'oppio dove cerca di dimenticare la morte dei suoi soci ed amici d'infanzia Maximilian 'Max' Bercovicz (James Woods), Patrick 'Patsy' Goldberg (James Hayden) e Philip 'Cockeye' Stein (William Forsythe), uccisi brutalmente nel corso di un regolamento di conti tra bande. Mentre i corpi di Patsy e di Cockeye sono perfettamente riconoscibili, nessuno può determinare con certezza l'identità di Max, dato che il suo cadavere è completamente carbonizzato. Fortunatamente, Noodles viene avvisato dell'arrivo degli sgherri e riesce a fuggire, non prima di aver recuperato una valigia in una cassetta di sicurezza alla stazione che avrebbe dovuto contenere un'ingente quantità di soldi: con sua grande sorpresa deve scoprire che al suo interno c'è solo un mucchio di ritagli di giornale. Passano circa 35 anni ed il nostro protagonista fa il suo ritorno nella Grande Mela: subito si reca a trovare Moe e gli racconta di come qualche giorno prima gli sia stata recapitata a casa una lettera anonima per informarlo che le salme di Patsy, di Cockeye e di Max stanno per essere trasferite in una tomba faraonica nel cimitero più lussuoso di tutta New York. Noodles ha capito immediatamente che qualcuno dei suoi vecchi nemici lo ha finalmente trovato e che continuare a nascondersi non ha più senso...

© Riproduzione Riservata.