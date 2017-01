ED SHEERAN/ In uscita oggi i nuovi singoli: "Castle On The Hill" e "Shape of You" anticipano il terzo album, video (oggi, 6 gennaio 2017)

ED SHEERAN, IN USCITA OGGI I NUOVI SINGOLI: "CASTLE ON THE HILL" E "SHAPE OF YOU" ANTICIPANO IL TERZO ALBUM - Il nuovo anno di Ed Sheeran inizia alla grande, dal momento che sono stati pubblicati oggi i suoi nuovi singoli "Castle On The Hill" e "Shape of You". Il cantante, qualche giorno fa, dopo un silenzio social durato un anno, ha annunciato sui social l'uscita dei suoi due nuovi brani, anticipando di fatto la nuova fatica discografica. "Visto che sono stato assente per un po', ecco qui due singoli al posto di uno", ha scritto l'artista lasciando di stucco tutti i suoi follower. I brani, come anticipato qualche giorno fa dal cantante con la frase "nuova musica", sono stati pubblicati proprio oggi, venerdì 6 gennaio, un regalo molto atteso da tutti i fan che da tempo aspettavano il suo ritorno sulla scena musicale mondiale. "Castle On The Hill" è stato scritto dal cantante in collaborazione con Benny Blanco, che ne ha curato anche la produzione, e rappresenta per Ed una crescita anche dal punto di vista vocale. Il secondo, dal titolo "Shape of You", è stato composto da Johnny Mcdaid e Steve Mac, sempre con la collaborazione di Sheeran, e evidenzia un testo più leggero e un certo tipo di sonorità lontana dalle note di "Castle On The Hill". Questi brani, a quanto pare, anticipano il terzo album dell'artista irlandese, che un anno fa, pubblicando queste parole, sie era preso un anno sabbatico: "Prenderò una pausa dal telefono, dalle email e dai social network per un po'. Gli ultimi cinque anni sono stati magnifici, ma a un certo punto ho scoperto di aver guardato il mondo attraverso uno schermo, e non coi miei occhi. Il terzo album è in arrivo ed è la cosa migliore che abbia fatto fino ad ora. Ci vediamo il prossimo autunno, e grazie per essere stati incredibili". Per ascoltare "Castle On The Hill" potete cliccare qui, mentre a questo link è possibile visualizzare il video di "Shape of You".

