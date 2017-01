ELENA SOFIA RICCI / L’attrice ospite da Falvio Insinna su Rai 1 (Affari tuoi, oggi 6 gennaio 2017)

ELENA SOFIA RICCI, L’ATTRICE OSPITE DA FLAVIO INSINNA (AFFARI TUOI, 6 GENNAIO 2017) - Tra gli ospiti della puntata speciale di Affari tuoi che andrà in onda il 6 gennaio, nel giorno della Befana, in prima serata su Rai 1, ci sarà anche l'attrice Elena Sofia Ricci. A giocare con Flavio Insinna e ad aprire i pacchi ci saranno anche le sorelle Loretta e Daniela Goggi, il giornalista Alberto Matano, la cantante Iva Zanicchi, gli attori inseparabili Massimo Lopez e Tullio Solenghi e poi ancora Daniele Liotti, Laura Barriales, Edoardo Vianello, Tiberio Timperi, Simone Montedoro e Riccardo Polizzy Carbonelli. Nel corso della trasmissione, che si annuncia lunga e ricca di suspense, si conoscerà il numero del biglietto vincitore della Lotteria Italia, che anche quest'anno assegna 5 milioni di euro. Elena Sofia Ricci parlerà al pubblico del suo ritorno sul piccolo schermo nei panni di Suor Angela, nella quarta serie di Che Dio ci aiuti che andrà in onda a partire da domenica 8 gennaio.

ELENA SOFIA RICCI, L’ATTRICE OSPITE DA FLAVIO INSINNA: CURIOSITA' (AFFARI TUOI, 6 GENNAIO 2017) - In una recente intervista, Elena Sofia Ricci, 54 anni, ha confessato di essersi riavvicinata alla fede proprio grazie a Che Dio ci aiuti e alla preparazione del personaggio di suor Angela, che l’ha portata a incontrare una suora speciale, buona e progressista. Guardando indietro alla sua vita e alla sua carriera, l'attrice nata a Firenze ma ormai romana d'adozione, ha detto di non rinnegare nulla, nemmeno quel decennio tra i venti e i trent'anni in cui è stata una ribelle e la sua vita era turbolenta. Passato quel periodo buio, però, e anche grazie ad anni di analisi, Elena Sofia dice che rifarebbe tutto e che oggi che è sposata da quindici anni e ha messo su una bella famiglia unita, rifarebbe proprio tutto, errori compresi.

ELENA SOFIA RICCI, L’ATTRICE OSPITE DA FLAVIO INSINNA: LA CARRIERA (AFFARI TUOI, 6 GENNAIO 2017) - Elena Sofia Ricci è in realtà il nome d'arte di Elena Sofia Barucchieri, nata a Firenze nel 1962 e sorella della ballerina Elisa Barucchieri. Proviene da una famiglia di artisti: il padre, Paolo Barucchieri, è un noto storico, mentre la madre, Elena Ricci Poccetto, da cui Sofia ha preso il cognome, è una scenografa. Esordisce a 18 anni con Carlo Vanzina, ma è qualche anno più tardi, con Pupi Avati, che arriva il successo e la notorietà: il suo ruolo in Impiegati le vale subito il Globo d'Oro come miglior attrice rivelazione e questo premio la lancia vero la carriera d'attrice. Da allora Elena Sofia Ricci non si è più fermata, ha recitato in film d'autore, diretta ad esempio da maestri del calibro di Carlo Verdone e di Ferzan Ozpetek, e in serie televisive. In particolare, è stato il ruolo di Lucia Liguori nella fiction I Cesaroni a farla entrare nel cuore del grande pubblico italiano. Nel corso della sua carriera ha vinto molti premi tra cui due David di Donatello e due Nastri D'Argento. Risale al marzo 2016 il suo debutto come regista teatrale con il musical Mammamiabella!, che ha le musiche del marito. Nella vita privata, Elena Sofia è sposata con il compositore e direttore d'orchestra Stefano Mainetti, da cui ha avuto la figlia più piccola, Maria. La figlia maggiore, invece, Emma, è frutto della precedente relazione con l'attore e regista Pino Quartullo.

br/>© Riproduzione Riservata.