EMMA MARRONE/ Adesso Tour, commento concerto: le emozioni del Forum di Assago

EMMA MARRONE, ADESSO TOUR, IL COMMENTO DEL CONCERTO: LE EMOZIONI DEL FORUIM DI ASSAGO SU ITALIA 1 - Emma Marrone è tornata in tv con il suo concerto Adesso Tour, registrato in occasione del concerto dello scorso Settembre al Forum di Assago. Sugli schermi di Italia 1 è andata in scena una serata ricca di emozioni e spettacolo, con tantissima musica, balletti e scenografie da urlo. I fan dell'ex concorrente di Amici hanno riempito in tredicimila la struttura milanese, facendo commuovere Emma nel finale. Durante il concerto, la Marrone ha ripercorso un po' tutta la sua carriera, raccontandosi con i brani a cui è maggiormente legata. La scaletta ha proposto Adesso, Calore, Amami, Schiena, Cercavo amore e tanti altri pezzi noti. Non sono mancati i ringraziamenti ai personaggi del mondo della musica che lhanno sostenuta la cantante nei momenti difficili, come Francesco Silvestre dei Modà. Kekko, oltre ad essere un amico di Emma, ha collaborato con lei in passato regalandole il testo di 'Non è l'Inferno', altro brano che il popolo della Marrone conosce a memoria e che ha cantato a squarciagola.

