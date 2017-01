FABRIZIO CORONA / News: Silvia Provvedi e la nuova dimostrazione d’amore (oggi, 6 gennaio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: NUOVA DIMOSTRAZIONE D’AMORE DA PARTE DELLA SUA GIOVANE FIDANZATA (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Fabrizio Corona e Silvia Provvedi progettano in grande stile un futuro insieme. Nonostante la distanza forzata a causa dell'arresto dello scorso ottobre, la gemella mora de Le Donatella non molla la presa e resta saldamente incollata al suo uomo e così, le ipotetiche affermazioni dettate da una "relazione di comodo", lasciano ancora una volta spazio alle conferme. Silvia Provvedi e Fabrizio Corona sono ufficialmente una "coppia di fatto" anzi, una "famiglia di fatto". La cantante ha infatti ottenuto il foglio di convivenza che le serve per andare a trovare il fidanzato in carcere avendo - per legge - gli stessi diritti di un familiare. La scelta di ufficializzare la loro unione è stata decisamente presa da entrambi e, il tutto fa parte di un progetto ben più grande che non è soltanto valido per le visite in carcere ma diventa decisamente più ampio e importante. Silvia Provvedi infatti, così come riporta il portale di Novella 2000, si occupa spesso anche di Carlos, il figlio che l'ex re dei paparazzi ha avuto dal matrimonio con la modella croata Nina Moric. Silvia, sempre secondo quanto si legge sul sito, accompagna il piccolo dalla nonna oppure lo porta in carcere per donare un regalo al padre e così, in tanti si domandano ciò che conclude anche l’articolo di Novella: “Chi l’avrebbe detto che alla fine Silvia sarebbe diventata la donna più importante nella vita di Corona?”. Fabrizio Corona forse ha realmente deciso di mettere la testa al posto giusto e, il 2017 probabilmente potrebbe essere l’anno della svolta nonostante le numerosissime vicissitudini giudiziarie che lo costringeranno ancora in carcere chissà per quanto tempo. Nonostante i “piccoli” incidenti di percorso però, la coppia ha dimostrato di avere una particolare unione che si fortifica sempre di più nonostante la distanza e la spinosa situazione che sta vivendo l’imprenditore catanese.

