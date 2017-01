Francesca Michielin e Clementino / Si sono innamorati? I due cantanti starebbero insieme (oggi, 6 gennaio 2017)

FRANCESCA MICHIELIN E CLEMENTINO SI SONO INNAMORATI? (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Secondo le ultime indiscrezioni Francesca Michielin e il rapper Clementino sarebbero fidanzati e starebbero insieme da qualche tempo, tanto che alcuni dicono che a Sanremo 2017 si presenteranno insieme come una vera e propria coppia. Qual è stato il motivo scatenante di questo gossip? A scatenare tuttte queste voci è un post scritto da Francesca Michielin sui social network, che secondo molti sarebbe un indiretto riferimento a Clementino per la presenza della parola "Vento", che altro non è che una delle canzoni più famose del rapper napoletano. "Primi giorni di gennaio, primo lunedì del 2017, quindi buon anno! Anzi, come piace dire a noi, BUON VENTO! Sarà un anno bellissimo, con venti sempre a favore. Magari qualche periodo di bonaccia, sapete com'è... ogni tanto ci vuole, ma sarà per voi, per noi, un gran bel viaggio. Auguri". Che sia davvero nata la passione? Clicca qui per leggere il post di Francesca Michielin.

FRANCESCA MICHIELIN E CLEMENTINO SI SONO INNAMORATI? LE CONFESSIONI DEL RAPPER (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Davvero Francesca Michielin e Clementino stanno insieme? I due cantanti non hanno ancora confermato la notizia e, visto quanto tengono alla loro vita privata, è probabile che si terranno questa love story per loro - sempre che sia vera. L'anno scorso è stato Clementino ad aprirsi sulla sua vita sentimentale e, in un'intervista a Radio Italia, ha però detto di essere single e che era uscito da poco da una lunga storia con una ragazza. "Esco da una storia d’amore di sei anni con una ragazza. Per il momento sono single", aveva detto un anno fa. Che il suo cuore sia guarito e che adesso sia pronto ad aprirlo a Francesca Michielin? I fan dei cantanti sarebbero davvero molto contenti dato che, visto il carattere spontaneo e contro corrente dei due, starebbero davvero bene insieme. Comunque, aspettiamo delle dichiarazioni ufficiali dai due, e chissà che non decidano di svelare il proprio amore in diretta televisiva a Sanremo 2017!

